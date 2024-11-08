Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро
Чернышенко провел встречу с президентом Венесуэлы Мадуро
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе. 7 ноября 2024
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе. 7 ноября 2024
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Каракас провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии были подписаны заключительный акт 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, план развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества на период до 2030 года, соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий и ряд других документов.
Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой, а Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке.
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