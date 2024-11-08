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Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 08.11.2024

Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Каракас провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:01

2024-11-08T02:01

2024-11-08T11:08

цены на нефть

венесуэла

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николас мадуро

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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Каракас провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии были подписаны заключительный акт 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, план развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества на период до 2030 года, соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий и ряд других документов. Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой, а Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке.

https://ria.ru/20241001/alyans-1975635677.html

венесуэла

россия

латинская америка

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цены на нефть, венесуэла, россия, латинская америка, николас мадуро, дмитрий чернышенко