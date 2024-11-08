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Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 08.11.2024
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02:01 08.11.2024 (обновлено: 11:08 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/chernyshenko-1982564459.html
Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро
Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро - РИА Новости, 08.11.2024
Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Каракас провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:01
2024-11-08T11:08
цены на нефть
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латинская америка
николас мадуро
дмитрий чернышенко
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Каракас провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент РИА Новости. На мероприятии были подписаны заключительный акт 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, план развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества на период до 2030 года, соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий и ряд других документов. Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой, а Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке.
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цены на нефть, венесуэла, россия, латинская америка, николас мадуро, дмитрий чернышенко
Цены на нефть, Венесуэла, Россия, Латинская Америка, Николас Мадуро, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко встретился с президентом Венесуэлы Мадуро

Чернышенко провел встречу с президентом Венесуэлы Мадуро

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе. 7 ноября 2024
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе. 7 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и президент Боливарианской Республики Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи во дворце Мирафлорес в Каракасе. 7 ноября 2024
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Каракас провел встречу с президентом Боливарианской Республики Венесуэлы Николасом Мадуро, передает корреспондент РИА Новости.
На мероприятии были подписаны заключительный акт 18-го заседания Межправительственной Российско-Венесуэльской комиссии высокого уровня, план развития ключевых направлений российско-венесуэльского сотрудничества на период до 2030 года, соглашение о сотрудничестве в области науки и технологий и ряд других документов.
Ранее Мадуро заявил, что Венесуэла считает Россию великой старшей сестрой, а Россия рассчитывает на Венесуэлу как на фундаментальную силу в Латинской Америке.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Россия и Венесуэла планируют заключить стратегический альянс
1 октября, 03:32
 
Цены на нефтьВенесуэлаРоссияЛатинская АмерикаНиколас МадуроДмитрий Чернышенко
 
 
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