https://ria.ru/20241108/chernobyl-1982720571.html

Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек

Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек - РИА Новости, 08.11.2024

Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек

Разновидность лягушек, которая населяет территории в чернобыльской зоне отчуждения, оказалась устойчива к радиации, заявили ученные в статье для журнала Biology РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:39

2024-11-08T16:39

2024-11-08T17:50

biology letters

чернобыль

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Разновидность лягушек, которая населяет территории в чернобыльской зоне отчуждения, оказалась устойчива к радиации, заявили ученные в статье для журнала Biology Letters."Полученные нами результаты позволяют предположить, что уровень радиации, которому в настоящее время подвергаются чернобыльские древесные лягушки, не является достаточно высоким, чтобы вызвать серьезные хронические повреждения у полуводных позвоночных", — говорится в материале.Отмечается, что ученые также заметили, что радиация не влияет на старение лягушек. Кроме того, они не обнаружили никакой связи между уровнем поглощенной радиации и длиной теломер и уровнем кортикостерона — гормона, отвечающего за реакцию на стресс.

https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html

чернобыль

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biology letters, чернобыль