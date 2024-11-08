https://ria.ru/20241108/chernobyl-1982720571.html
Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек
Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек - РИА Новости, 08.11.2024
Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек
Разновидность лягушек, которая населяет территории в чернобыльской зоне отчуждения, оказалась устойчива к радиации, заявили ученные в статье для журнала Biology РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:39
2024-11-08T16:39
2024-11-08T17:50
biology letters
чернобыль
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Разновидность лягушек, которая населяет территории в чернобыльской зоне отчуждения, оказалась устойчива к радиации, заявили ученные в статье для журнала Biology Letters."Полученные нами результаты позволяют предположить, что уровень радиации, которому в настоящее время подвергаются чернобыльские древесные лягушки, не является достаточно высоким, чтобы вызвать серьезные хронические повреждения у полуводных позвоночных", — говорится в материале.Отмечается, что ученые также заметили, что радиация не влияет на старение лягушек. Кроме того, они не обнаружили никакой связи между уровнем поглощенной радиации и длиной теломер и уровнем кортикостерона — гормона, отвечающего за реакцию на стресс.
https://ria.ru/20240904/polsha-1970508656.html
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biology letters, чернобыль
Biology Letters, Чернобыль
Стало известно о неожиданной особенности чернобыльских лягушек
Biology Letters: чернобыльские лягушки выработали устойчивость к радиации