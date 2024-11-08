https://ria.ru/20241108/chekhiya-1982768992.html

Чешские полицейские в знак протеста неделю не брали штрафов

Чешские полицейские в знак протеста неделю не брали штрафов - РИА Новости, 08.11.2024

Чешские полицейские в знак протеста неделю не брали штрафов

С понедельника по пятницу на этой неделе полицейские в Чехии в знак протеста из-за низкой оплаты своего труда не наказывали граждан штрафами за мелкие... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:07

2024-11-08T22:07

2024-11-08T22:07

в мире

чехия

карловарский край

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ПРАГА, 8 ноя – РИА Новости. С понедельника по пятницу на этой неделе полицейские в Чехии в знак протеста из-за низкой оплаты своего труда не наказывали граждан штрафами за мелкие правонарушения, сообщило издание České noviny. "У нас пока нет точных сведений о том, сколько полицейских приняли участие в этой акции, но в любом случае речь идет о тысячах человек. Это подтверждают полученные нами данные со всех концов республики. А другая сторона акции выражается в ее массовой поддержке со стороны населения. Один только я получил множество электронных писем со словами о том, что ответственная, сложная и важная работа стражей правопорядка заслуживает адекватной оплаты их труда", - приводит издание слова одного из организаторов протестной акции, главы райотдела полиции города Писек в Южной Чехии и запредседателя профсоюза силовых ведомств Мартина Червенки. Согласно чешскому законодательству, силовики не имеют права на забастовку, поэтому полицейские выбрали столь необычную форму протеста из-за маленьких зарплат. В течение завершившейся рабочей недели они не наказывали сограждан за такие мелкие прегрешения как нарушение парковки машины, небольшое превышение скорости, непристегнутый ремень безопасности или невключенные фары. Во всех таких случаях "забастовщики в форме", как они называли сами себя, ограничивались устными внушениями нарушителям. Стартовая зарплата полицейских в республике составляет 27 тысяч крон (около 1,1 тысячи долларов) и растет очень медленно. при том, что средняя брутто-зарплата в стране - около 45 тысяч крон (около 1,9 тысячи долларов). Не видя в ближайшем будущем весомых материальных стимулов, многие полицейские после пары лет службы начинают искать иные места работы. Сейчас в чешской полиции служат 40,4 тысячи человек при штатном расписании 46,1 тысячи. "В результате получается, например, что ночное дежурство порой ведет один полицейский на несколько небольших населенных пунктов", - отмечает Червенка. Самая напряженная ситуация существует в Карловарском крае, где штатная ведомость полиции не заполнена более чем на 20%. "Я думаю, что наша акция протеста не прошла даром. На понедельник я приглашен к начальнику управления республиканской полиции, а в четверг меня ждет первый вице-премьер и глава МВД Вит Ракушан. Надеюсь, что ситуация с оплатой труда полицейских все-таки изменится в лучшую сторону", - сказал изданию Червенка.

https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982693519.html

https://ria.ru/20241103/iran-1981691647.html

чехия

карловарский край

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в мире, чехия, карловарский край