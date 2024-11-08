https://ria.ru/20241108/chaykovskiy-1982562878.html
Потомок Чайковского рассказал о путешествии композитора в США
Потомок Чайковского рассказал о путешествии композитора в США - РИА Новости, 08.11.2024
Потомок Чайковского рассказал о путешествии композитора в США
Денис Андреевич фон Мекк, прапраправнучатый племянник композитора Петра Чайковского, рассказал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о поездке именитого родственника... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:50
2024-11-08T01:50
2024-11-08T01:50
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НЬЮ-ЙОРК, 8 ноя – РИА Новости. Денис Андреевич фон Мекк, прапраправнучатый племянник композитора Петра Чайковского, рассказал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о поездке именитого родственника в США, передает корреспондент РИА Новости. Организованная при содействии постпредства РФ при ООН лекция фон Мекка прошла в теплой обстановке, ее посетили десятки дипломатов и журналистов – как российских, так и зарубежных. "Он по-настоящему ценил то, как американцы приняли Чайковского, и хотел донести все больше и больше музыки до американцев, в которых он видел очень позитивных, очень дружелюбных (людей - ред.), – поделился фон Мекк, рассказывая о путешествиях Чайковского. Прапраправнучатый племянник композитора также поведал о грандиозном открытии Чайковским именитого нью-йоркского концертного зала Карнеги-холл. "Это фразы из его писем и дневников, и все они полны благодарности американской публике, американским слушателям, всему американскому народу", - добавил фон Мекк, отметив, что композитор, помимо Нью-Йорка, также посетил Балтимор, Филадельфию, столицу США Вашингтон. "И ему понравилось все, абсолютно все. Кое-что его удивляло, например, очень высокие здания", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982424763.html
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космос - риа наука, россия, нью-йорк (город), балтимор, петр чайковский, оон
Космос - РИА Наука, Россия, Нью-Йорк (город), Балтимор, Петр Чайковский, ООН
Потомок Чайковского рассказал о путешествии композитора в США
Потомок Чайковского в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке о поездке композитора в США