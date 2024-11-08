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Бут рассказал, почему американские заключенные негативно относятся к Харрис - РИА Новости, 08.11.2024
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04:52 08.11.2024 (обновлено: 10:45 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/but-1982571201.html
Бут рассказал, почему американские заключенные негативно относятся к Харрис
Бут рассказал, почему американские заключенные негативно относятся к Харрис - РИА Новости, 08.11.2024
Бут рассказал, почему американские заключенные негативно относятся к Харрис
Многие заключенные в США негативно относятся к Камале Харрис, зная о ее карьере прокурора и чрезмерной жесткости в этой роли, поэтому предпочитают... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:52
2024-11-08T10:45
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Многие заключенные в США негативно относятся к Камале Харрис, зная о ее карьере прокурора и чрезмерной жесткости в этой роли, поэтому предпочитают республиканцев и Дональда Трампа, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут. Харрис 5 ноября проиграла президентские выборы Трампу. "Вот, например, администрация (президента США, Джо) Байдена, в которой вице-президент – Камала Харрис. Она была прокурором в Калифорнии и очень многих "упекла", так сказать, за очень небольшие преступления на очень длительные сроки, и естественно, что люди, знающие об этом, а в тюрьме об этом знают все, уже по определению становятся республиканцами", - сказал Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982570753.html
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в мире, сша, ульяновская область, калифорния, виктор бут, камала харрис, дональд трамп, nbc, лдпр, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Ульяновская область, Калифорния, Виктор Бут, Камала Харрис, Дональд Трамп, NBC, ЛДПР, Выборы президента США — 2024
Бут рассказал, почему американские заключенные негативно относятся к Харрис

Бут: многих американских заключенных Харрис надолго и зазря отправила в тюрьму

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Многие заключенные в США негативно относятся к Камале Харрис, зная о ее карьере прокурора и чрезмерной жесткости в этой роли, поэтому предпочитают республиканцев и Дональда Трампа, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут.
Харрис 5 ноября проиграла президентские выборы Трампу.
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"Вот, например, администрация (президента США, Джо) Байдена, в которой вице-президент – Камала Харрис. Она была прокурором в Калифорнии и очень многих "упекла", так сказать, за очень небольшие преступления на очень длительные сроки, и естественно, что люди, знающие об этом, а в тюрьме об этом знают все, уже по определению становятся республиканцами", - сказал Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Дональд Трамп после выступления перед своими сторонниками в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Стало известно, кто займет пост главы аппарата администрации Трампа
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В миреСШАУльяновская областьКалифорнияВиктор БутКамала ХаррисДональд ТрампNBCЛДПРВыборы президента США — 2024
 
 
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