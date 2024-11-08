Бут рассказал, почему американские заключенные негативно относятся к Харрис
Бут: многих американских заключенных Харрис надолго и зазря отправила в тюрьму
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteКамала Харрис
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Камала Харрис
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Многие заключенные в США негативно относятся к Камале Харрис, зная о ее карьере прокурора и чрезмерной жесткости в этой роли, поэтому предпочитают республиканцев и Дональда Трампа, рассказал в интервью РИА Новости российский предприниматель и депутат законодательного собрания Ульяновской области, член высшего совета ЛДПР Виктор Бут.
Харрис 5 ноября проиграла президентские выборы Трампу.
"Вот, например, администрация (президента США, Джо) Байдена, в которой вице-президент – Камала Харрис. Она была прокурором в Калифорнии и очень многих "упекла", так сказать, за очень небольшие преступления на очень длительные сроки, и естественно, что люди, знающие об этом, а в тюрьме об этом знают все, уже по определению становятся республиканцами", - сказал Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в результате обмена заключенными с США после почти 15 лет заключения по сфабрикованным обвинениям.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла действующая вице-президент Камала Харрис, а Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.