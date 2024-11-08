https://ria.ru/20241108/britaniya-1982773254.html

Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины

Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины - РИА Новости, 08.11.2024

Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины

Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T23:12

2024-11-08T23:12

2024-11-08T23:12

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обязательства пополнить запасы британских дальнобойных ракет Storm Shadow, пишет издание Guardian со ссылкой на украинских чиновников. "Отношения Украины с Великобританией "ухудшились" с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство, сообщили Guardian официальные лица в Киеве, выразив разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности", - пишет издание. В частном порядке источники в Киеве выразили разочарование британскими властями и пожаловались, что последняя встреча Владимира Зеленского и Стармера в Венгрии не привела к "ни к какому прогрессу" по вопросу пополнения украинских запасов ракет Storm Shadow. "Мы обсуждаем возможный визит Стармера с августа. Появлялись и отменялись разные даты. Стармер откладывал несколько раз... Нет смысла в его приезде как туриста. В данный момент он не готов принимать необходимые решения", - заявил украинский чиновник. Guardian подчеркивает, что, по мнению Киева, визит Стармера будет иметь смысл только в том случае, если он обязуется пополнить украинские запасы ракет Storm Shadow. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241107/britaniya-1982475553.html

https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html

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россия, украина, киев, кир стармер, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире