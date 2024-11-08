Рейтинг@Mail.ru
Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/britaniya-1982773254.html
Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины
Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины - РИА Новости, 08.11.2024
Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины
Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T23:12
2024-11-08T23:12
россия
украина
киев
кир стармер
владимир зеленский
владимир путин
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обязательства пополнить запасы британских дальнобойных ракет Storm Shadow, пишет издание Guardian со ссылкой на украинских чиновников. "Отношения Украины с Великобританией "ухудшились" с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство, сообщили Guardian официальные лица в Киеве, выразив разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности", - пишет издание. В частном порядке источники в Киеве выразили разочарование британскими властями и пожаловались, что последняя встреча Владимира Зеленского и Стармера в Венгрии не привела к "ни к какому прогрессу" по вопросу пополнения украинских запасов ракет Storm Shadow. "Мы обсуждаем возможный визит Стармера с августа. Появлялись и отменялись разные даты. Стармер откладывал несколько раз... Нет смысла в его приезде как туриста. В данный момент он не готов принимать необходимые решения", - заявил украинский чиновник. Guardian подчеркивает, что, по мнению Киева, визит Стармера будет иметь смысл только в том случае, если он обязуется пополнить украинские запасы ракет Storm Shadow. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241107/britaniya-1982475553.html
https://ria.ru/20241106/zaes-1982153235.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d21ae4e42cab9280c9edaa1b34747314.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, кир стармер, владимир зеленский, владимир путин, нато, в мире
Россия, Украина, Киев, Кир Стармер, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО, В мире
Guardian рассказала, что стало с отношениями Британии и Украины

Guardian: отношения Украины и Британии ухудшились с приходом лейбористов

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании
Флаги Великобритании - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Отношения Великобритании и Украины ухудшились после прихода к власти лейбористов, сейчас в Киеве даже не ждут визита премьер-министра Кира Стармера, если он приедет без обязательства пополнить запасы британских дальнобойных ракет Storm Shadow, пишет издание Guardian со ссылкой на украинских чиновников.
"Отношения Украины с Великобританией "ухудшились" с тех пор, как в июле к власти пришло лейбористское правительство, сообщили Guardian официальные лица в Киеве, выразив разочарование в связи с неспособностью Великобритании поставить дополнительные ракеты большой дальности", - пишет издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Британии рассказали, как Трамп может урегулировать конфликт на Украине
7 ноября, 17:56
В частном порядке источники в Киеве выразили разочарование британскими властями и пожаловались, что последняя встреча Владимира Зеленского и Стармера в Венгрии не привела к "ни к какому прогрессу" по вопросу пополнения украинских запасов ракет Storm Shadow.
"Мы обсуждаем возможный визит Стармера с августа. Появлялись и отменялись разные даты. Стармер откладывал несколько раз... Нет смысла в его приезде как туриста. В данный момент он не готов принимать необходимые решения", - заявил украинский чиновник.
Guardian подчеркивает, что, по мнению Киева, визит Стармера будет иметь смысл только в том случае, если он обязуется пополнить украинские запасы ракет Storm Shadow.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России предельно четкое и однозначное, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Рогов заявил о причастности Британии к разработке плана ВСУ по захвату ЗАЭС
6 ноября, 11:23
 
РоссияУкраинаКиевКир СтармерВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала