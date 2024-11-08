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Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России

Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России - РИА Новости, 08.11.2024

Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России

Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поиронизировал над "дипломатической изоляцией" Москвы на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:25

2024-11-08T18:25

2024-11-08T19:48

россия

республика конго

сочи

сергей лавров

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брикс

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политика

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СИРИУС, 8 ноя — РИА Новости. Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поиронизировал над "дипломатической изоляцией" Москвы на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи."Дорогой Сергей Викторович! Как жизнь молодая? (Этот вопрос министр задал на русском языке. — Прим. ред.) <...> Хотел бы поздравить с успешным проведением саммита БРИКС буквально три недели назад. Хотел бы также приветствовать дипломатический успех России на международной арене, потому что многие говорили, что Россия находится в дипломатической изоляции. И все видели теперь, что почти половина мира собралась в Казани", — сказал Гакоссо.Он также признался, что поездки в Сочи навевают ему приятные воспоминания, поскольку конголезский министр приезжал в этот город, когда учился в Донецке. Лавров, со своей стороны, отметил, что это его третья за год встреча с Гакоссо, недавно они общались на полях саммита БРИКС.Ранее в пятницу глава МИД России также переговорил с другими коллегами из Африки, а именно с министром иностранных дел, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Гвинейской Республики Морисандой Куяте. "Надеюсь, что переговоры, которые состоятся завтра и послезавтра, позволят доложить нашим лидерам о достигнутых результатах и получить согласие на разрабатываемые нами рекомендации. Думаю, что проекты документов уже согласованы", — заявил Лавров гвинейскому коллеге.Первая министерская конференция Россия — Африка состоится 9-10 ноября на федеральной территории "Сириус".

https://ria.ru/20241107/putin-1982552057.html

https://ria.ru/20241015/afrika-1978088568.html

россия

республика конго

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Глава МИД Республики Конго поздравляет Лаврова с успешным проведением саммита БРИКС "Почти половина мира собралась в Казани" Глава МИД Конго на русском языке поиронизировал над "дипломатической изоляцией" России на встрече с Лавровым и поздравил с успешным проведением саммита БРИКС. 2024-11-08T18:25 true PT1M02S

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россия, республика конго, сочи, сергей лавров, жан-клод гакоссо, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика