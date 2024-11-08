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Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России - РИА Новости, 08.11.2024
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18:25 08.11.2024 (обновлено: 19:48 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/briks-1982742861.html
Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России
Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России - РИА Новости, 08.11.2024
Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России
Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поиронизировал над "дипломатической изоляцией" Москвы на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:25
2024-11-08T19:48
россия
республика конго
сочи
сергей лавров
жан-клод гакоссо
брикс
саммит брикс в казани в 2024 году
политика
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СИРИУС, 8 ноя — РИА Новости. Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поиронизировал над "дипломатической изоляцией" Москвы на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи."Дорогой Сергей Викторович! Как жизнь молодая? (Этот вопрос министр задал на русском языке. — Прим. ред.) &lt;...&gt; Хотел бы поздравить с успешным проведением саммита БРИКС буквально три недели назад. Хотел бы также приветствовать дипломатический успех России на международной арене, потому что многие говорили, что Россия находится в дипломатической изоляции. И все видели теперь, что почти половина мира собралась в Казани", — сказал Гакоссо.Он также признался, что поездки в Сочи навевают ему приятные воспоминания, поскольку конголезский министр приезжал в этот город, когда учился в Донецке. Лавров, со своей стороны, отметил, что это его третья за год встреча с Гакоссо, недавно они общались на полях саммита БРИКС.Ранее в пятницу глава МИД России также переговорил с другими коллегами из Африки, а именно с министром иностранных дел, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Гвинейской Республики Морисандой Куяте. "Надеюсь, что переговоры, которые состоятся завтра и послезавтра, позволят доложить нашим лидерам о достигнутых результатах и получить согласие на разрабатываемые нами рекомендации. Думаю, что проекты документов уже согласованы", — заявил Лавров гвинейскому коллеге.Первая министерская конференция Россия — Африка состоится 9-10 ноября на федеральной территории "Сириус".
https://ria.ru/20241107/putin-1982552057.html
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Глава МИД Республики Конго поздравляет Лаврова с успешным проведением саммита БРИКС
"Почти половина мира собралась в Казани" Глава МИД Конго на русском языке поиронизировал над "дипломатической изоляцией" России на встрече с Лавровым и поздравил с успешным проведением саммита БРИКС.
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россия, республика конго, сочи, сергей лавров, жан-клод гакоссо, брикс, саммит брикс в казани в 2024 году, политика
Россия, Республика Конго, Сочи, Сергей Лавров, Жан-Клод Гакоссо, БРИКС, Саммит БРИКС в Казани в 2024 году, Политика
Глава МИД Республики Конго высказался о "дипломатической изоляции" России

Глава МИД Республики Конго отметил дипломатический успех РФ после саммита БРИКС

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СИРИУС, 8 ноя — РИА Новости. Глава МИД Республики Конго Жан-Клод Гакоссо поиронизировал над "дипломатической изоляцией" Москвы на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Сочи.
"Дорогой Сергей Викторович! Как жизнь молодая? (Этот вопрос министр задал на русском языке. — Прим. ред.) <...> Хотел бы поздравить с успешным проведением саммита БРИКС буквально три недели назад. Хотел бы также приветствовать дипломатический успех России на международной арене, потому что многие говорили, что Россия находится в дипломатической изоляции. И все видели теперь, что почти половина мира собралась в Казани", — сказал Гакоссо.
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Он также признался, что поездки в Сочи навевают ему приятные воспоминания, поскольку конголезский министр приезжал в этот город, когда учился в Донецке.
Лавров, со своей стороны, отметил, что это его третья за год встреча с Гакоссо, недавно они общались на полях саммита БРИКС.
Ранее в пятницу глава МИД России также переговорил с другими коллегами из Африки, а именно с министром иностранных дел, африканской интеграции и гвинейцев за рубежом Гвинейской Республики Морисандой Куяте.
"Надеюсь, что переговоры, которые состоятся завтра и послезавтра, позволят доложить нашим лидерам о достигнутых результатах и получить согласие на разрабатываемые нами рекомендации. Думаю, что проекты документов уже согласованы", — заявил Лавров гвинейскому коллеге.
Первая министерская конференция Россия — Африка состоится 9-10 ноября на федеральной территории "Сириус".
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РоссияРеспублика КонгоСочиСергей ЛавровЖан-Клод ГакоссоБРИКССаммит БРИКС в Казани в 2024 годуПолитика
 
 
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