https://ria.ru/20241108/briks-1982721920.html

В Нижнем Новгороде стартовал форум молодых лидеров стран БРИКС+

В Нижнем Новгороде стартовал форум молодых лидеров стран БРИКС+ - РИА Новости, 08.11.2024

В Нижнем Новгороде стартовал форум молодых лидеров стран БРИКС+

Международный форум молодых лидеров стран БРИКС+ проходит в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:47

2024-11-08T16:47

2024-11-08T16:52

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 ноя – РИА Новости. Международный форум молодых лидеров стран БРИКС+ проходит в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба Нижегородского государственного лингвистического университета (НГЛУ) - одного из организаторов мероприятия. Участниками форума стали молодые лидеры, студенты и представители общественных организаций из различных уголков мира, включая Республику Беларусь, Китайскую Народную Республику, Бразилию, Египет, Республику Индию, Исламскую Республику Иран, Эфиопию и Южноафриканскую Республику, а также представители новых регионов России. "Главной темой форума стала интеграция молодежных инициатив стран БРИКС+ для преодоления глобальных вызовов и угроз, стоящих перед современным обществом. Участники обсуждают, как именно молодежь может внести свой вклад в решение актуальных проблем на региональном и мировом уровнях. Как отметил исполняющий обязанности ректора НГЛУ Никита Авралев, необходимо объединить усилия ради создания мира, в котором будут учитываться интересы всех стран и народов. "Устойчивое развитие - это не просто стратегическая цель для наших государств, а важнейший аспект, который определяет качество жизни будущих поколений. Сегодня как никогда важно, чтобы молодые лидеры стали активными участниками этого процесса. Форум - уникальная возможность для профессионального роста, обмена знаниями и опытом, заимствования лучших практик и решений и их успешной адаптации к современным реалиям", - цитирует пресс-служба слова Авралева. Итогом Форума станет разработка линейки международных молодежных проектов в контуре БРИКС+, направленных на построение многополярного мира.

https://ria.ru/20241023/briks-1978380302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

нижний новгород, бразилия, египет, брикс, экономика