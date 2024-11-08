https://ria.ru/20241108/braslet-1982607729.html

ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета

ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета - РИА Новости, 08.11.2024

ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета

Информация о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) перегрыз провода электронного браслета, не соответствует действительности, в устройстве меняли зарядное... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T10:55

2024-11-08T10:55

2024-11-08T10:55

происшествия

московская область (подмосковье)

москва

апрелевка

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

guf (алексей долматов)

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Информация о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) перегрыз провода электронного браслета, не соответствует действительности, в устройстве меняли зарядное устройство, сообщили РИА Новости в главном управлении ФСИН по Московской области. "Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности. Сотрудниками филиала уголовно-исполнительной инспекции проведена плановая замена зарядного блока к мобильному контрольному устройству", - говорится в сообщении. Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. В тот же день рэперу надели браслет, сообщал РИА Новости его адвокат, и теперь рэперу нельзя приближаться к бане, где произошел конфликт с администратором. Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, там возник конфликт, его снимал на камеру сотрудник заведения, который на деле оказался родственником администратора. Инцидент продолжился на улице, запись попала на видеокамеры. Мужчина пытался снять Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить видеозапись. Тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Кроме того, в отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ. Гуф опубликовал видео с извинениями всем участникам конфликта в соцсети и принес извинения сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье, заверив, что он искренне раскаивается в том, что доставил "столько ненужных хлопот" своей "хулиганской выходкой".

https://ria.ru/20241029/guf-1980685480.html

https://ria.ru/20241025/guf-1979954466.html

московская область (подмосковье)

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апрелевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московская область (подмосковье), москва, апрелевка, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), guf (алексей долматов)