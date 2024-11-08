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ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета - РИА Новости, 08.11.2024
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10:55 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/braslet-1982607729.html
ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета
ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета - РИА Новости, 08.11.2024
ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета
Информация о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) перегрыз провода электронного браслета, не соответствует действительности, в устройстве меняли зарядное... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:55
2024-11-08T10:55
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
апрелевка
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
guf (алексей долматов)
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Информация о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) перегрыз провода электронного браслета, не соответствует действительности, в устройстве меняли зарядное устройство, сообщили РИА Новости в главном управлении ФСИН по Московской области. "Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности. Сотрудниками филиала уголовно-исполнительной инспекции проведена плановая замена зарядного блока к мобильному контрольному устройству", - говорится в сообщении. Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. В тот же день рэперу надели браслет, сообщал РИА Новости его адвокат, и теперь рэперу нельзя приближаться к бане, где произошел конфликт с администратором. Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, там возник конфликт, его снимал на камеру сотрудник заведения, который на деле оказался родственником администратора. Инцидент продолжился на улице, запись попала на видеокамеры. Мужчина пытался снять Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить видеозапись. Тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж. Кроме того, в отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ. Гуф опубликовал видео с извинениями всем участникам конфликта в соцсети и принес извинения сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье, заверив, что он искренне раскаивается в том, что доставил "столько ненужных хлопот" своей "хулиганской выходкой".
https://ria.ru/20241029/guf-1980685480.html
https://ria.ru/20241025/guf-1979954466.html
московская область (подмосковье)
москва
апрелевка
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, апрелевка, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), guf (алексей долматов)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Москва, Апрелевка, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Guf (Алексей Долматов)
ФСИН опровергла сообщения о том, что Гуф перегрыз провода браслета

ФСИН: Гуф не перегрызал провода электронного браслета, там сменили зарядный блок

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРоссийский рэп-исполнитель Алексей Долматов
Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Российский рэп-исполнитель Алексей Долматов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Информация о том, что рэпер Гуф (Алексей Долматов) перегрыз провода электронного браслета, не соответствует действительности, в устройстве меняли зарядное устройство, сообщили РИА Новости в главном управлении ФСИН по Московской области.
"Информация, опубликованная в одном из телеграм-каналов, что подозреваемый А. Долматов перегрыз провода базы электронного браслета, не соответствует действительности. Сотрудниками филиала уголовно-исполнительной инспекции проведена плановая замена зарядного блока к мобильному контрольному устройству", - говорится в сообщении.
Российский рэп-исполнитель Алексей Guf Долматов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Адвокат рассказал об электронном браслете Гуфа
29 октября, 13:32
Наро-Фоминский городской суд Москвы 25 октября избрал Гуфу и его приятелю Геворку Саруханяну запрет определённых действий по делу о грабеже. В тот же день рэперу надели браслет, сообщал РИА Новости его адвокат, и теперь рэперу нельзя приближаться к бане, где произошел конфликт с администратором.
Поводом для возбуждения уголовного дела стал инцидент в подмосковной Апрелевке. Рэпер с друзьями арендовал баню, там возник конфликт, его снимал на камеру сотрудник заведения, который на деле оказался родственником администратора. Инцидент продолжился на улице, запись попала на видеокамеры. Мужчина пытался снять Гуфа на телефон, рэпер попросил удалить видеозапись. Тот ответил, что удалил, и передал Долматову заблокированный телефон. Эти действия полиция расценила как грабеж.
Кроме того, в отношении Гуфа был составлен протокол о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП РФ.
Гуф опубликовал видео с извинениями всем участникам конфликта в соцсети и принес извинения сотрудникам правоохранительных органов в Подмосковье, заверив, что он искренне раскаивается в том, что доставил "столько ненужных хлопот" своей "хулиганской выходкой".
Рэпер Гуф - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Рэпера Гуфа допросили по делу о грабеже
25 октября, 05:21
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)МоскваАпрелевкаФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Guf (Алексей Долматов)
 
 
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