https://ria.ru/20241108/braki-1982714102.html

Фиктивные браки иностранцев будут аннулировать, заявила представитель МВД

Фиктивные браки иностранцев будут аннулировать, заявила представитель МВД - РИА Новости, 08.11.2024

Фиктивные браки иностранцев будут аннулировать, заявила представитель МВД

МВД будет аннулировать заключение иностранцами фиктивных браков ради получения миграционных статусов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:15

2024-11-08T16:15

2024-11-08T16:15

россия

ирина волк

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153148/45/1531484534_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c751588df1452336cc97b8786794a02f.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД будет аннулировать заключение иностранцами фиктивных браков ради получения миграционных статусов, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Территориальными органами МВД России проводится работа по установлению признаков заключения иностранными гражданами фиктивных браков. В органы прокуратуры направляются материалы в целях проверки выявленных обстоятельств и инициирования в судебном порядке признания браков недействительными", - написала Волк в Telegram-канале. Она отметила, что в 2023 году по этой причине было аннулировано 240 разрешений на временное проживание и 107 видов на жительство. "МВД России готово к реализации положений закона, который вступит в силу 25 января 2025 года и направлен на исключение фактов использования фиктивных браков и отцовства для получения иностранцами миграционных статусов", - заключила Волк. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с использованием мигрантами фиктивных браков для легализации в России. Закон направлен на совершенствование миграционного законодательства в части исключения использования фиктивных браков для незаконного получения иностранными гражданами или лицами без гражданства миграционного статуса на территории РФ.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237874.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ирина волк, владимир путин, общество