https://ria.ru/20241108/borrel-1982635513.html
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе - РИА Новости, 08.11.2024
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для обсуждения дальнейшей поддержки на фоне победы Дональда Трампа на выборах в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:45
2024-11-08T12:45
2024-11-08T12:51
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для обсуждения дальнейшей поддержки на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США."Мы сейчас (после победы Дональда Трампа – ред.) столкнулись со сценарием, в котором европейцы должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам… То же самое с Украиной: мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины, выполнить свои обязательства. В ближайшие дни я поеду на Украину, чтобы обсудить с властями продолжение поддержки и дальнейшие шаги", - заявил Боррель перед началом в Будапеште неформального саммита стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982593879.html
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в мире, украина, евросоюз, сша, дональд трамп, жозеп боррель, будапешт, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Евросоюз, США, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Будапешт, Выборы президента США — 2024
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе
Боррель посетит Украину для обсуждения дальнейшей поддержки при Трампе