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Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе - РИА Новости, 08.11.2024
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12:45 08.11.2024 (обновлено: 12:51 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/borrel-1982635513.html
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе - РИА Новости, 08.11.2024
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для обсуждения дальнейшей поддержки на фоне победы Дональда Трампа на выборах в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:45
2024-11-08T12:51
в мире
украина
евросоюз
сша
дональд трамп
жозеп боррель
будапешт
выборы президента сша — 2024
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для обсуждения дальнейшей поддержки на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США."Мы сейчас (после победы Дональда Трампа – ред.) столкнулись со сценарием, в котором европейцы должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам… То же самое с Украиной: мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины, выполнить свои обязательства. В ближайшие дни я поеду на Украину, чтобы обсудить с властями продолжение поддержки и дальнейшие шаги", - заявил Боррель перед началом в Будапеште неформального саммита стран Евросоюза.
https://ria.ru/20241108/tramp-1982593879.html
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в мире, украина, евросоюз, сша, дональд трамп, жозеп боррель, будапешт, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Евросоюз, США, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Будапешт, Выборы президента США — 2024
Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе

Боррель посетит Украину для обсуждения дальнейшей поддержки при Трампе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррел . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для обсуждения дальнейшей поддержки на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США.
"Мы сейчас (после победы Дональда Трампа – ред.) столкнулись со сценарием, в котором европейцы должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам… То же самое с Украиной: мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины, выполнить свои обязательства. В ближайшие дни я поеду на Украину, чтобы обсудить с властями продолжение поддержки и дальнейшие шаги", - заявил Боррель перед началом в Будапеште неформального саммита стран Евросоюза.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
"За 24 часа": на Западе рассказали, что сделает Трамп с Украиной
Вчера, 09:50
 
В миреУкраинаЕвросоюзСШАДональд ТрампЖозеп БоррельБудапештВыборы президента США — 2024
 
 
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