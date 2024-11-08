https://ria.ru/20241108/borrel-1982635513.html

Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе

Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе - РИА Новости, 08.11.2024

Боррель пообещал посетить Украину для обсуждения поддержки при Трампе

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для обсуждения дальнейшей поддержки на фоне победы Дональда Трампа на выборах в... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T12:45

2024-11-08T12:45

2024-11-08T12:51

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дональд трамп

жозеп боррель

будапешт

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БРЮССЕЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что посетит Украину в ближайшие дни для обсуждения дальнейшей поддержки на фоне победы Дональда Трампа на выборах в США."Мы сейчас (после победы Дональда Трампа – ред.) столкнулись со сценарием, в котором европейцы должны проявить единство, чтобы противостоять мировым вызовам… То же самое с Украиной: мы должны, несмотря ни на что, вместе продолжать поддержку Украины, выполнить свои обязательства. В ближайшие дни я поеду на Украину, чтобы обсудить с властями продолжение поддержки и дальнейшие шаги", - заявил Боррель перед началом в Будапеште неформального саммита стран Евросоюза.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982593879.html

украина

сша

будапешт

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в мире, украина, евросоюз, сша, дональд трамп, жозеп боррель, будапешт, выборы президента сша — 2024