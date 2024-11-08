В Нидерландах прокомментировали данные об эвакуации израильских болельщиков
Parool: у аэропорта Амстердама нет данных по эвакуации болельщиков в Израиль
© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimБолельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Болельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол не располагает информацией о планах эвакуационных рейсов из Амстердама в Израиль для вывоза пострадавших израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби", пишет газета Parool.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков.
Представитель аэропорта сообщил изданию, что пока ничего не слышал о планирующихся эвакуационных рейсах в Нидерланды из Израиля. Однако, по ее словам, два регулярных рейса из Тель-Авива приземлятся в Схипхоле в пятницу утром.
Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер.
Полиция Амстердама сообщила о задержании 57 человек за беспорядки, возникшие в ходе и после матча "Аякс" - "Маккаби".