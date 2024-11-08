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В Нидерландах прокомментировали данные об эвакуации израильских болельщиков - РИА Новости, 08.11.2024
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10:42 08.11.2024 (обновлено: 11:08 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982604141.html
В Нидерландах прокомментировали данные об эвакуации израильских болельщиков
В Нидерландах прокомментировали данные об эвакуации израильских болельщиков - РИА Новости, 08.11.2024
В Нидерландах прокомментировали данные об эвакуации израильских болельщиков
Главный аэропорт Нидерландов Схипхол не располагает информацией о планах эвакуационных рейсов из Амстердама в Израиль для вывоза пострадавших израильских... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:42
2024-11-08T11:08
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол не располагает информацией о планах эвакуационных рейсов из Амстердама в Израиль для вывоза пострадавших израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби", пишет газета Parool. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков. Представитель аэропорта сообщил изданию, что пока ничего не слышал о планирующихся эвакуационных рейсах в Нидерланды из Израиля. Однако, по ее словам, два регулярных рейса из Тель-Авива приземлятся в Схипхоле в пятницу утром. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Полиция Амстердама сообщила о задержании 57 человек за беспорядки, возникшие в ходе и после матча "Аякс" - "Маккаби".
https://ria.ru/20241108/niderlandy-1982598141.html
https://rsport.ria.ru/20241108/bolelschiki-1982600109.html
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в мире, нидерланды, амстердам, израиль
В мире, Нидерланды, Амстердам, Израиль
В Нидерландах прокомментировали данные об эвакуации израильских болельщиков

Parool: у аэропорта Амстердама нет данных по эвакуации болельщиков в Израиль

© Getty Images / Anadolu/Mouneb TaimБолельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
Болельщики тель-авивского футбольного клуба Маккаби в Амстердаме. 7 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Getty Images / Anadolu/Mouneb Taim
Болельщики тель-авивского футбольного клуба "Маккаби" в Амстердаме. 7 ноября 2024
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Главный аэропорт Нидерландов Схипхол не располагает информацией о планах эвакуационных рейсов из Амстердама в Израиль для вывоза пострадавших израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби", пишет газета Parool.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что готовится немедленно развернуть спасательную миссию в Нидерландах, где происходили нападения на израильских болельщиков.
Погромы болельщиков в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Нидерландах назвали нападения на израильских болельщиков неприемлемыми
Вчера, 10:12
Представитель аэропорта сообщил изданию, что пока ничего не слышал о планирующихся эвакуационных рейсах в Нидерланды из Израиля. Однако, по ее словам, два регулярных рейса из Тель-Авива приземлятся в Схипхоле в пятницу утром.
Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер.
Полиция Амстердама сообщила о задержании 57 человек за беспорядки, возникшие в ходе и после матча "Аякс" - "Маккаби".
Нападение на болельщиков израильского футбольного клуба Маккаби в Амстердаме - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
В Амстердаме провели задержания после инцидента на матче "Аякс" — "Маккаби"
Вчера, 10:23
 
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