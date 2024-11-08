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Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:05 08.11.2024 (обновлено: 23:25 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/boeviki-1982763560.html
Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области
Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области - РИА Новости, 08.11.2024
Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области
Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T21:05
2024-11-08T23:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
мария захарова
курская область
министерство обороны украины
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкупы в обмен на жизнь и прекращение пыток наших солдат, но и, как стало известно нашим военнослужащим на передовой, применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.). Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она добавила, что все причастные к злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, мария захарова, курская область, министерство обороны украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Мария Захарова, Курская область, Министерство обороны Украины
Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области

Захарова: боевики ГУР Украины в Курской области прикрываются пленными как щитом

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкупы в обмен на жизнь и прекращение пыток наших солдат, но и, как стало известно нашим военнослужащим на передовой, применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.). Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.
Она добавила, что все причастные к злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМария ЗахароваКурская областьМинистерство обороны Украины
 
 
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