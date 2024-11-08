https://ria.ru/20241108/boeviki-1982763560.html

Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области

Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области - РИА Новости, 08.11.2024

Боевики ГУР Украины используют пленных в качестве щита в Курской области

Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:05

2024-11-08T21:05

2024-11-08T23:25

специальная военная операция на украине

россия

украина

мария захарова

курская область

министерство обороны украины

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Боевики ГУР Минобороны Украины в Курской области используют пленных российских солдат в качестве живого щита, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Укронацисты не только истязают российских военнопленных и шантажируют их родственников, требуя выкупы в обмен на жизнь и прекращение пыток наших солдат, но и, как стало известно нашим военнослужащим на передовой, применяют самые мерзкие террористические методы в духе ИГИЛ* (запрещенная в РФ террористическая организация – ред.). Трусливые боевики из сил специальных операций ГУР Минобороны Украины в Курской области используют в качестве живого щита наших пленных солдат – гонят их впереди себя, предварительно обвесив "поясами смертников" с детонируемой при попытке бегства или встрече с российскими военными взрывчаткой", - приводятся слова Захаровой на сайте МИД РФ.Она добавила, что все причастные к злодеяниям киевского режима обязательно ответят по всей строгости закона.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, украина, мария захарова, курская область, министерство обороны украины