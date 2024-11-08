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Стоимость биткоина впервые в истории достигла 77 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории достигла 77 тысяч долларов - РИА Новости, 08.11.2024
Стоимость биткоина впервые в истории достигла 77 тысяч долларов
Стоимость биткоина растет в пятницу на 1%, показатель впервые в истории достиг отметки в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:37
2024-11-08T22:37
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Стоимость биткоина растет в пятницу на 1%, показатель впервые в истории достиг отметки в 77 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 22.24 мск дорожал на 1% за сутки - до 76 847 долларов. Минутами ранее показатель достигал нового исторического максимума в 77 тысяч долларов. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 1,1% - в среднем до 76 959 долларов. Динамика также приводится за сутки. Биткоин продолжает дорожать на фоне новостей о победе Дональда Трампа в президентских выборах в США. Только в среду криптовалюта подорожала почти на 9%.
https://ria.ru/20240919/tramp-1973583577.html
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сша, дональд трамп, в мире
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Стоимость биткоина впервые в истории достигла 77 тысяч долларов
Стоимость биткоина впервые в истории достигла отметки в 77 тысяч долларов