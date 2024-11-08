https://ria.ru/20241108/benzin-1982688211.html
В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92
В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92 - РИА Новости, 08.11.2024
В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92
Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:33
2024-11-08T15:33
2024-11-08T15:33
экономика
цены на нефть
россия
александр новак
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
евразийский экономический союз
аи-92
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 из России; запрет будет снят, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. "Мы получили сейчас предложение, я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли предложение необходимое", - ответил Новак в кулуарах Русского экономического форума на вопрос, обсуждается ли снятие запрета экспорта бензина, очертив сроки выполнения поручения как "в ближайшее время". "Речь идет только пока о 92 бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае, если у нас будут подтверждены излишки и затоваривание, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - добавил Новак. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.
https://ria.ru/20241025/benzin-1979941185.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3908a5f8820098d184cd6fb06bc8ac30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, аи-92
Экономика, Цены на нефть, Россия, Александр Новак, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Евразийский экономический союз, АИ-92
В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92
Новак поручил Минэнерго проработать вопрос о снятии запрета на экспорт Аи-92
ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 из России; запрет будет снят, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива.
"Мы получили сейчас предложение, я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли предложение необходимое", - ответил Новак в кулуарах Русского экономического форума на вопрос, обсуждается ли снятие запрета экспорта бензина, очертив сроки выполнения поручения как "в ближайшее время".
"Речь идет только пока о 92 бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае, если у нас будут подтверждены излишки и затоваривание, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - добавил Новак.
В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС
. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.