https://ria.ru/20241108/benzin-1982688211.html

В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92

В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92 - РИА Новости, 08.11.2024

В России могут снять запрет на экспорт бензина Аи-92

Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:33

2024-11-08T15:33

2024-11-08T15:33

экономика

цены на нефть

россия

александр новак

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

евразийский экономический союз

аи-92

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789416451_0:0:3428:1929_1920x0_80_0_0_5b18a560c53b3db8948959d5ab02eb12.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил журналистам, что поручил Минэнерго РФ в ближайшее время проработать и внести предложение о снятии запрета на экспорт бензина Аи-92 из России; запрет будет снят, если по итогам анализа подтвердятся излишки топлива. "Мы получили сейчас предложение, я поручил Минэнерго, чтобы они этот вопрос проработали и внесли предложение необходимое", - ответил Новак в кулуарах Русского экономического форума на вопрос, обсуждается ли снятие запрета экспорта бензина, очертив сроки выполнения поручения как "в ближайшее время". "Речь идет только пока о 92 бензине. Сейчас анализируется баланс, и в случае, если у нас будут подтверждены излишки и затоваривание, безусловно, мы должны будем принять решение о том, чтобы разрешить экспорт, чтобы предприятия не снижали объемы своего производства", - добавил Новак. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая запрет был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Правительство решило продлить эмбарго до конца года для поддержания стабильности на рынке в период сезонного спроса и планового ремонта на НПЗ.

https://ria.ru/20241025/benzin-1979941185.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, александр новак, министерство энергетики рф (минэнерго россии), евразийский экономический союз, аи-92