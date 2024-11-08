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Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт - РИА Новости, 08.11.2024
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22:59 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/bekman--1982772604.html
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт - РИА Новости, 08.11.2024
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт
Финский правозащитник Йохан Бекман, получивший ранее российское гражданство, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:59
2024-11-08T22:59
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Финский правозащитник Йохан Бекман, получивший ранее российское гражданство, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Президент России Владимир Путин ранее своим указом дал Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других странах Европы, российское гражданство. "Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили российский паспорт Йохану Бекману. Указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября подписал президент Российской Федерации Владимир Путин", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она также опубликовала кадры с вручением Бекману паспорта. Бекман является финским и российским общественно-политическим деятелем, публицистом. С 2009 году занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету есть ряд российских наград, в частности литературная премия "Полярная Звезда" Союза Писателей России. Кроме того, в 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.
https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html
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йохан бекман, ирина волк, владимир путин, россия, европа, финляндия, общество
Йохан Бекман, Ирина Волк, Владимир Путин, Россия, Европа, Финляндия, Общество
Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт

МВД РФ: финский правозащитник Бекман получил российский паспорт

© РИА Новости / Игорь РуссакЙохан Бекман
Йохан Бекман - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Игорь Руссак
Йохан Бекман. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Финский правозащитник Йохан Бекман, получивший ранее российское гражданство, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Президент России Владимир Путин ранее своим указом дал Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других странах Европы, российское гражданство.
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"Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили российский паспорт Йохану Бекману. Указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября подписал президент Российской Федерации Владимир Путин", - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она также опубликовала кадры с вручением Бекману паспорта.
Бекман является финским и российским общественно-политическим деятелем, публицистом. С 2009 году занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету есть ряд российских наград, в частности литературная премия "Полярная Звезда" Союза Писателей России. Кроме того, в 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.
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