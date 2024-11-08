https://ria.ru/20241108/bekman--1982772604.html

Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт

Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт - РИА Новости, 08.11.2024

Финский правозащитник Бекман получил российский паспорт

Финский правозащитник Йохан Бекман, получивший ранее российское гражданство, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:59

2024-11-08T22:59

2024-11-08T22:59

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Финский правозащитник Йохан Бекман, получивший ранее российское гражданство, получил и российский паспорт, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. Президент России Владимир Путин ранее своим указом дал Бекману, известному правозащитной деятельностью в отношении россиян в Финляндии и других странах Европы, российское гражданство. "Сегодня мои коллеги из управления по вопросам миграции МВД по Республике Карелия вручили российский паспорт Йохану Бекману. Указ о принятии Йохана Бекмана в гражданство 21 октября подписал президент Российской Федерации Владимир Путин", - написала Волк в своем Telegram-канале. Она также опубликовала кадры с вручением Бекману паспорта. Бекман является финским и российским общественно-политическим деятелем, публицистом. С 2009 году занимается правозащитной деятельностью в отношении россиян в Европе. На его счету есть ряд российских наград, в частности литературная премия "Полярная Звезда" Союза Писателей России. Кроме того, в 2015 году ему вручили орден Золотой звезды "Миротворца", а в 2017 Бекман, как сообщается на его официальном сайте, был награжден главой ДНР Александром Захарченко орденом Дружбы Народов.

https://ria.ru/20241102/pasport-1981483694.html

https://ria.ru/20240912/pasport-1972342023.html

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йохан бекман, ирина волк, владимир путин, россия, европа, финляндия, общество