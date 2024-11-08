https://ria.ru/20241108/barsyata-1982720962.html

Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму

Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму - РИА Новости, 08.11.2024

Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму

Пермский зоопарк показал в Telegram-канале, как детеныши снежного барса Кунгур и Юнгур встречают свою первую зиму, с непривычки они не могут сразу забраться по... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:17

2024-11-08T17:17

2024-11-08T17:17

хорошие новости

пермь

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982729753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1784ec7e6bba4aca2f1a32567032515b.jpg

ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пермский зоопарк показал в Telegram-канале, как детеныши снежного барса Кунгур и Юнгур встречают свою первую зиму, с непривычки они не могут сразу забраться по скользким и покрытым снегом камням на вершину горки, но не сдаются. "Первый снег в жизни наших барсят. Маленькие лапки с непривычки скользят на снегу, и забраться на вершину горки пока еще сложно. Но, как и в любом деле, главное - не сдаваться. Снежные барсята Кунгур и Юнгур тому пример", - написали представители зоопарка в посте с роликом о гуляющих барсятах. На видео видно, что оба котенка заметно подросли, хотя еще отличаются размерами от взрослых особей. Кроме того, темные пятна на их шкурке менее контрастные, чем у родителей. В июле пресс-служба зоопарка сообщила о появлении первого потомства у самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана. Отмечалось, что это уникальное и значимое событие для России. Оба котенка после рождения находились во внутреннем крытом вольере с матерью. В августе они впервые вышли на прогулку. Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В РФ примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках.

https://ria.ru/20241021/potomstvo-1979135155.html

https://ria.ru/20241014/zhui-1978012776.html

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Прогулка детенышей снежного барса в Пермском зоопарке Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса Кунгур и Юнгур встречают свою первую зиму - с непривычки они не могут сразу забраться по скользким и покрытым снегом камням на вершину горки, но не сдаются. В июле в зоопарке сообщили о появлении первого потомства у самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана. Оба котенка после рождения находились во внутреннем крытом вольере с матерью. В августе они впервые вышли на прогулку. Снежный барс занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В России примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках. 2024-11-08T17:17 true PT1M14S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

пермь, общество