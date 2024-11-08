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Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму - РИА Новости, 08.11.2024
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17:17 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/barsyata-1982720962.html
Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму
Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму - РИА Новости, 08.11.2024
Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму
Пермский зоопарк показал в Telegram-канале, как детеныши снежного барса Кунгур и Юнгур встречают свою первую зиму, с непривычки они не могут сразу забраться по... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:17
2024-11-08T17:17
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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пермский зоопарк показал в Telegram-канале, как детеныши снежного барса Кунгур и Юнгур встречают свою первую зиму, с непривычки они не могут сразу забраться по скользким и покрытым снегом камням на вершину горки, но не сдаются. "Первый снег в жизни наших барсят. Маленькие лапки с непривычки скользят на снегу, и забраться на вершину горки пока еще сложно. Но, как и в любом деле, главное - не сдаваться. Снежные барсята Кунгур и Юнгур тому пример", - написали представители зоопарка в посте с роликом о гуляющих барсятах. На видео видно, что оба котенка заметно подросли, хотя еще отличаются размерами от взрослых особей. Кроме того, темные пятна на их шкурке менее контрастные, чем у родителей. В июле пресс-служба зоопарка сообщила о появлении первого потомства у самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана. Отмечалось, что это уникальное и значимое событие для России. Оба котенка после рождения находились во внутреннем крытом вольере с матерью. В августе они впервые вышли на прогулку. Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В РФ примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках.
https://ria.ru/20241021/potomstvo-1979135155.html
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Прогулка детенышей снежного барса в Пермском зоопарке
Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса Кунгур и Юнгур встречают свою первую зиму - с непривычки они не могут сразу забраться по скользким и покрытым снегом камням на вершину горки, но не сдаются. В июле в зоопарке сообщили о появлении первого потомства у самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана. Оба котенка после рождения находились во внутреннем крытом вольере с матерью. В августе они впервые вышли на прогулку. Снежный барс занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В России примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках.
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пермь, общество
Хорошие новости, Пермь, Общество
Пермский зоопарк показал, как детеныши снежного барса встречают первую зиму

Пермский зоопарк показал, как детеныши ирбиса Кунгур и Юнгур встречают зиму

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ПЕРМЬ, 8 ноя - РИА Новости. Пермский зоопарк показал в Telegram-канале, как детеныши снежного барса Кунгур и Юнгур встречают свою первую зиму, с непривычки они не могут сразу забраться по скользким и покрытым снегом камням на вершину горки, но не сдаются.
"Первый снег в жизни наших барсят. Маленькие лапки с непривычки скользят на снегу, и забраться на вершину горки пока еще сложно. Но, как и в любом деле, главное - не сдаваться. Снежные барсята Кунгур и Юнгур тому пример", - написали представители зоопарка в посте с роликом о гуляющих барсятах.
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На видео видно, что оба котенка заметно подросли, хотя еще отличаются размерами от взрослых особей. Кроме того, темные пятна на их шкурке менее контрастные, чем у родителей.
В июле пресс-служба зоопарка сообщила о появлении первого потомства у самца Снежека и самки Аксу, спасенной от браконьеров в горах Таджикистана. Отмечалось, что это уникальное и значимое событие для России. Оба котенка после рождения находились во внутреннем крытом вольере с матерью. В августе они впервые вышли на прогулку.
Снежный барс (ирбис) занесен в Красную книгу России и в Красный список Международного союза охраны природы как вид, которому грозит исчезновение. В РФ примерно 70-90 этих животных, из них 12 содержатся в зоопарках.
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