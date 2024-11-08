https://ria.ru/20241108/bars-1982578222.html
Добровольческий отряд "БАРС-11" укрепил оборону в Запорожской области
Добровольческий отряд "БАРС-11" укрепил оборону в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2024
Добровольческий отряд "БАРС-11" укрепил оборону в Запорожской области
Добровольцы отряда "БАРС-11" надежно прикрывают тыл передовых частей группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник штаба отряда с... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T07:14
2024-11-08T07:14
2024-11-08T10:07
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982592161_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f4fc9bdff4977873a4646f96e567cffc.jpg
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноя — РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-11" надежно прикрывают тыл передовых частей группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник штаба отряда с позывным Иваныч. "Одна из основных наших задач — это прочное удержание обороны непосредственно в населенном пункте <…> Минометные расчеты, гаубичные расчеты и расчеты FPV расположены таким образом, чтобы вести активную огневую поддержку тех подразделений, которые находятся впереди", — сказал он. По словам Иваныча, инженерное оборудование позиций — устройство фортификационных сооружений, окопов и блиндажей — обеспечивает надежную защиту личного состава. Отряды "БАРС" (Боевой армейский резерв страны) создаются из добровольцев и действуют в зоне спецоперации, принимая участие в активных наступательных действиях наравне с соединениями и воинскими частями российской армии. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.
https://ria.ru/20241108/vsu-1982572436.html
https://ria.ru/20240914/baza-1972642943.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982592161_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_6703f9f9e2d4f3f0b41f17879f404c66.jpg
Работа добровольческого отряда "БАРС-11" на одном из участков в Запорожской области
Добровольческий отряд "БАРС-11" прочно удерживает оборону на одном из участков в Запорожской области, обеспечивая защиту тыла передовых частей группировки войск "Днепр".
За работой добровольцев наблюдал корреспондент РИА Новости.
2024-11-08T07:14
true
PT3M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область
Добровольческий отряд "БАРС-11" укрепил оборону в Запорожской области
Добровольческий отряд "БАРС-11" прочно удерживает оборону на одном из участков
ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноя — РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-11" надежно прикрывают тыл передовых частей группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник штаба отряда с позывным Иваныч.
"Одна из основных наших задач — это прочное удержание обороны непосредственно в населенном пункте <…> Минометные расчеты, гаубичные расчеты и расчеты FPV расположены таким образом, чтобы вести активную огневую поддержку тех подразделений, которые находятся впереди", — сказал он.
По словам Иваныча, инженерное оборудование позиций — устройство фортификационных сооружений, окопов и блиндажей — обеспечивает надежную защиту личного состава.
Отряды "БАРС" (Боевой армейский резерв страны) создаются из добровольцев и действуют в зоне спецоперации, принимая участие в активных наступательных действиях наравне с соединениями и воинскими частями российской армии.
Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России
. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье
, удерживают ВСУ
. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь
.