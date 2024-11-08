https://ria.ru/20241108/bars-1982578222.html

Добровольческий отряд "БАРС-11" укрепил оборону в Запорожской области

Добровольческий отряд "БАРС-11" укрепил оборону в Запорожской области - РИА Новости, 08.11.2024

Добровольческий отряд "БАРС-11" укрепил оборону в Запорожской области

Добровольцы отряда "БАРС-11" надежно прикрывают тыл передовых частей группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник штаба отряда с... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T07:14

2024-11-08T07:14

2024-11-08T10:07

специальная военная операция на украине

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ЗАПОРОЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 8 ноя — РИА Новости. Добровольцы отряда "БАРС-11" надежно прикрывают тыл передовых частей группировки "Днепр" в Запорожской области, рассказал РИА Новости начальник штаба отряда с позывным Иваныч. "Одна из основных наших задач — это прочное удержание обороны непосредственно в населенном пункте <…> Минометные расчеты, гаубичные расчеты и расчеты FPV расположены таким образом, чтобы вести активную огневую поддержку тех подразделений, которые находятся впереди", — сказал он. По словам Иваныча, инженерное оборудование позиций — устройство фортификационных сооружений, окопов и блиндажей — обеспечивает надежную защиту личного состава. Отряды "БАРС" (Боевой армейский резерв страны) создаются из добровольцев и действуют в зоне спецоперации, принимая участие в активных наступательных действиях наравне с соединениями и воинскими частями российской армии. Запорожская область стала российским регионом в сентябре 2022 года, по итогам референдума, 93,11 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. Сейчас под контролем России находится более 70 процентов территории Запорожской области, остальную часть, в том числе город Запорожье, удерживают ВСУ. С марта 2023 года административным центром области временно стал Мелитополь.

https://ria.ru/20241108/vsu-1982572436.html

https://ria.ru/20240914/baza-1972642943.html

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Работа добровольческого отряда "БАРС-11" на одном из участков в Запорожской области Добровольческий отряд "БАРС-11" прочно удерживает оборону на одном из участков в Запорожской области, обеспечивая защиту тыла передовых частей группировки войск "Днепр". За работой добровольцев наблюдал корреспондент РИА Новости. 2024-11-08T07:14 true PT3M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, запорожская область