https://ria.ru/20241108/avdeevka-1982755622.html

Народный фронт помог российским военным вывезти мирных жителей из Авдеевки

Народный фронт помог российским военным вывезти мирных жителей из Авдеевки - РИА Новости, 08.11.2024

Народный фронт помог российским военным вывезти мирных жителей из Авдеевки

Представители Народного фронта совместно с российскими военными вывозят людей из освобожденных городов в пункты временного размещения, из Авдеевки вывезли... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:43

2024-11-08T19:43

2024-11-08T19:43

специальная военная операция на украине

в мире

авдеевка

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928396448_0:0:838:472_1920x0_80_0_0_552604e3fa4f3a765889897d8a8ea89a.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представители Народного фронта совместно с российскими военными вывозят людей из освобожденных городов в пункты временного размещения, из Авдеевки вывезли порядка 50 человек, сообщили РИА Новости в организации. "Военные вывозят людей из освобожденных городов. В эвакуации помогают активисты Народного фронта. Жителей размещают в ПВР. Также активисты НФ передают нуждающимся гуманитарную помощь. В основном требуются хозяйственные бытовые продукты, лекарства", - говорится в сообщении. Кроме того, Народный фронт предоставил РИА Новости видео перевозки жителей Авдеевки. "Вывозим людей из Авдеевки, вывезли порядка 50 человек. Старики в основном, есть и средний возраст… Люди уезжают, и в кузове приходится ехать, для того, чтобы быстрее все происходило", - говорит представитель организации в видео. На кадрах видно, как пожилые люди выходят из кузова грузовой машины. Несмотря на тяжелые обстоятельства, они благодарны военным и активистам за помощь. "Спасибо Народному фронту… Спасибо за поддержку", - благодарят жители Авдеевки Народный фронт.

https://ria.ru/20241107/avdeevka-1982389940.html

авдеевка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авдеевка, россия