https://ria.ru/20241108/avdeevka-1982755622.html
Народный фронт помог российским военным вывезти мирных жителей из Авдеевки
Народный фронт помог российским военным вывезти мирных жителей из Авдеевки - РИА Новости, 08.11.2024
Народный фронт помог российским военным вывезти мирных жителей из Авдеевки
Представители Народного фронта совместно с российскими военными вывозят людей из освобожденных городов в пункты временного размещения, из Авдеевки вывезли... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:43
2024-11-08T19:43
2024-11-08T19:43
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представители Народного фронта совместно с российскими военными вывозят людей из освобожденных городов в пункты временного размещения, из Авдеевки вывезли порядка 50 человек, сообщили РИА Новости в организации. "Военные вывозят людей из освобожденных городов. В эвакуации помогают активисты Народного фронта. Жителей размещают в ПВР. Также активисты НФ передают нуждающимся гуманитарную помощь. В основном требуются хозяйственные бытовые продукты, лекарства", - говорится в сообщении. Кроме того, Народный фронт предоставил РИА Новости видео перевозки жителей Авдеевки. "Вывозим людей из Авдеевки, вывезли порядка 50 человек. Старики в основном, есть и средний возраст… Люди уезжают, и в кузове приходится ехать, для того, чтобы быстрее все происходило", - говорит представитель организации в видео. На кадрах видно, как пожилые люди выходят из кузова грузовой машины. Несмотря на тяжелые обстоятельства, они благодарны военным и активистам за помощь. "Спасибо Народному фронту… Спасибо за поддержку", - благодарят жители Авдеевки Народный фронт.
https://ria.ru/20241107/avdeevka-1982389940.html
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РИА Новости
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в мире, авдеевка, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Авдеевка, Россия
Народный фронт помог российским военным вывезти мирных жителей из Авдеевки
Народный фронт совместно с ВС РФ вывезли порядка 50 человек из Авдеевки
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Представители Народного фронта совместно с российскими военными вывозят людей из освобожденных городов в пункты временного размещения, из Авдеевки вывезли порядка 50 человек, сообщили РИА Новости в организации.
"Военные вывозят людей из освобожденных городов. В эвакуации помогают активисты Народного фронта. Жителей размещают в ПВР. Также активисты НФ передают нуждающимся гуманитарную помощь. В основном требуются хозяйственные бытовые продукты, лекарства", - говорится в сообщении.
Кроме того, Народный фронт предоставил РИА Новости видео перевозки жителей Авдеевки.
"Вывозим людей из Авдеевки, вывезли порядка 50 человек. Старики в основном, есть и средний возраст… Люди уезжают, и в кузове приходится ехать, для того, чтобы быстрее все происходило", - говорит представитель организации в видео.
На кадрах видно, как пожилые люди выходят из кузова грузовой машины. Несмотря на тяжелые обстоятельства, они благодарны военным и активистам за помощь.
"Спасибо Народному фронту… Спасибо за поддержку", - благодарят жители Авдеевки Народный фронт.