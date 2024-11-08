https://ria.ru/20241108/astronavt-1982718620.html

Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес

Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес - РИА Новости, 08.11.2024

Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес

Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс, которая осталась на МКС до февраля 2025 года из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:31

2024-11-08T16:31

2024-11-08T23:11

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс, которая осталась на МКС до февраля 2025 года из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing, набрать вес, поскольку она значительно похудела с момента прибытия на международную космическую станцию, пишет газета New York Post. Как отмечает издание, на недавно опубликованных фотографиях Уильямс выглядит изможденной, она заметно похудела. "Она сильно похудела, <...> и теперь она — кожа да кости. Поэтому в первую очередь нужно помочь ей стабилизировать потерю веса и, надеюсь, обратить ее вспять", — приводит издание слова сотрудника НАСА. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс останутся на МКС до февраля и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

https://ria.ru/20240902/nasa-1970082676.html

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космос - риа наука, земля, барри уилмор, наса, spacex