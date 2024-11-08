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Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес - РИА Новости, 08.11.2024
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16:31 08.11.2024 (обновлено: 23:11 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/astronavt-1982718620.html
Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес
Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес - РИА Новости, 08.11.2024
Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес
Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс, которая осталась на МКС до февраля 2025 года из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:31
2024-11-08T23:11
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс, которая осталась на МКС до февраля 2025 года из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing, набрать вес, поскольку она значительно похудела с момента прибытия на международную космическую станцию, пишет газета New York Post. Как отмечает издание, на недавно опубликованных фотографиях Уильямс выглядит изможденной, она заметно похудела. "Она сильно похудела, &lt;...&gt; и теперь она — кожа да кости. Поэтому в первую очередь нужно помочь ей стабилизировать потерю веса и, надеюсь, обратить ее вспять", — приводит издание слова сотрудника НАСА. Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс останутся на МКС до февраля и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
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космос - риа наука, земля, барри уилмор, наса, spacex
Космос - РИА Наука, Земля, Барри Уилмор, НАСА, SpaceX
Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс набрать вес

NYP: врачи НАСА пытаются помочь Суните Уильямс набрать вес

© AP PhotoАстронавты космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс
Астронавты космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo
Астронавты космического корабля Starliner Барри Уилмор и Сунита Уильямс. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Врачи НАСА пытаются помочь астронавту Суните Уильямс, которая осталась на МКС до февраля 2025 года из-за неисправности корабля Starliner компании Boeing, набрать вес, поскольку она значительно похудела с момента прибытия на международную космическую станцию, пишет газета New York Post.
Как отмечает издание, на недавно опубликованных фотографиях Уильямс выглядит изможденной, она заметно похудела.
"Она сильно похудела, <...> и теперь она — кожа да кости. Поэтому в первую очередь нужно помочь ей стабилизировать потерю веса и, надеюсь, обратить ее вспять", — приводит издание слова сотрудника НАСА.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА Starliner отправился в первый пилотируемый полет с астронавтами НАСА Барри Уилмором и Сунитой Уильямс 5 июня. Планировалось, что испытательная миссия продлится около недели, но из-за обнаруженных во время стыковки со станцией проблем в двигателе корабля и последующей утечки гелия тест затянулся. Специалистам не удалось ликвидировать выявленные неполадки, и было принято решение, что Starliner вернется на Землю без экипажа. Уилмор и Уильямс останутся на МКС до февраля и вернутся домой на корабле Crew Dragon компании SpaceX.
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