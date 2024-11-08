https://ria.ru/20241108/arest-1982756738.html

Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество

Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество - РИА Новости, 08.11.2024

Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество

Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:52

2024-11-08T19:52

2024-11-08T20:47

происшествия

россия

москва

ольга павлова

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Министерства обороны России и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича", — сказали собеседники агентства.Еще одну подследственную — Ольгу Павлову — суд отправил под домашний арест.Всем им вменяется в вину совершение особо крупного мошенничества.По версии следствия, подозреваемые в осуществлении преступления при выполнении государственных контрактов ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны.

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происшествия, россия, москва, ольга павлова