https://ria.ru/20241108/arest-1982756738.html
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество - РИА Новости, 08.11.2024
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество
Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:52
2024-11-08T19:52
2024-11-08T20:47
происшествия
россия
москва
ольга павлова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982757572_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1a3e037d3baa3de3f822c42eaacd5d03.jpg
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Министерства обороны России и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича", — сказали собеседники агентства.Еще одну подследственную — Ольгу Павлову — суд отправил под домашний арест.Всем им вменяется в вину совершение особо крупного мошенничества.По версии следствия, подозреваемые в осуществлении преступления при выполнении государственных контрактов ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны.
https://ria.ru/20241108/putilov-1982747766.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982757572_211:0:1171:720_1920x0_80_0_0_1d820c68f3e7967722810f5eb07d1e36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, ольга павлова
Происшествия, Россия, Москва, Ольга Павлова
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество
Гендира управления Минобороны арестовали за мошенничество с госконтрактами
МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Министерства обороны России и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича", — сказали собеседники агентства.
Еще одну подследственную — Ольгу Павлову
— суд отправил под домашний арест.
Всем им вменяется в вину совершение особо крупного мошенничества.
По версии следствия, подозреваемые в осуществлении преступления при выполнении государственных контрактов ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны.