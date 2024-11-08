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Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество - РИА Новости, 08.11.2024
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19:52 08.11.2024 (обновлено: 20:47 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/arest-1982756738.html
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество - РИА Новости, 08.11.2024
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество
Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:52
2024-11-08T20:47
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости в инстанции."Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Министерства обороны России и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича", — сказали собеседники агентства.Еще одну подследственную — Ольгу Павлову — суд отправил под домашний арест.Всем им вменяется в вину совершение особо крупного мошенничества.По версии следствия, подозреваемые в осуществлении преступления при выполнении государственных контрактов ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны.
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происшествия, россия, москва, ольга павлова
Происшествия, Россия, Москва, Ольга Павлова
Гендира одного из управлений Минобороны арестовали за мошенничество

Гендира управления Минобороны арестовали за мошенничество с госконтрактами

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramСуд в Москве арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны Александра Молодченко за мошенничество с госконтрактами
Суд в Москве арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны Александра Молодченко за мошенничество с госконтрактами - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Суд в Москве арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны Александра Молодченко за мошенничество с госконтрактами
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Савеловский районный суд Москвы арестовал гендиректора управления специального строительства Минобороны за мошенничество с госконтрактами, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Постановлениями суда удовлетворены ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении генерального директора ФГУП "Главное управление специального строительства" Министерства обороны России и иных фигурантов. Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Молодченко Александра Алесеевича, Мальцева Ивана Николаевича, Сундукова Евгения Александровича", — сказали собеседники агентства.
Еще одну подследственную — Ольгу Павлову — суд отправил под домашний арест.
Всем им вменяется в вину совершение особо крупного мошенничества.
По версии следствия, подозреваемые в осуществлении преступления при выполнении государственных контрактов ввели в заблуждение должностных лиц Минобороны.
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