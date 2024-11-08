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Суд продлил арест главе "Пантеона защитников Отечества" по делу о взятке
Суд продлил арест главе "Пантеона защитников Отечества" по делу о взятке - РИА Новости, 08.11.2024
Суд продлил арест главе "Пантеона защитников Отечества" по делу о взятке
Басманный суд Москвы продлил до 10 февраля арест руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:55
2024-11-08T18:55
2024-11-08T18:55
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 10 февраля арест руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением Басманного суда Москвы Филиппову, Суворову продлен срок содержания под стражей до 10 февраля", - сказала собеседница агентства. Защита фигурантов уже обжаловала данное решение. Подробности фабулы в суде сообщить отказались. Филиппова арестовали в сентябре Ему вменили часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой грозит срок от 8 до 15 лет. Вину он не признает. Олега Суворова суд обвиняет в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). Согласно материалам дела (имеются в распоряжении РИА Новости) следователь настаивал на продлении ареста, поскольку в случае избрания более мягкой меры пресечения он может оказывать давление на других участников процесса, в том числе подконтрольного ему ООО "ПСС", уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Согласно документам, он является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".
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россия, москва, общество
Суд продлил арест главе "Пантеона защитников Отечества" по делу о взятке
Главе "Пантеона защитников Отечества" продлили арест до февраля по делу о взятке
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 10 февраля арест руководителя ФГБУ "Федеральный военный мемориал "Пантеон защитников Отечества" Минобороны России Вячеслава Филиппова по статье о получении взятки, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением Басманного суда Москвы Филиппову, Суворову продлен срок содержания под стражей до 10 февраля", - сказала собеседница агентства.
Защита фигурантов уже обжаловала данное решение. Подробности фабулы в суде сообщить отказались.
Филиппова арестовали в сентябре Ему вменили часть 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), по которой грозит срок от 8 до 15 лет. Вину он не признает. Олега Суворова суд обвиняет в даче взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
Согласно материалам дела (имеются в распоряжении РИА Новости) следователь настаивал на продлении ареста, поскольку в случае избрания более мягкой меры пресечения он может оказывать давление на других участников процесса, в том числе подконтрольного ему ООО "ПСС", уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Согласно документам, он является бенефициарным владельцем ООО "ПСС", ООО "ИТ-ком" и ООО "АЗИМУТ КС".