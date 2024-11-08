Рейтинг@Mail.ru
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/arest-1982702492.html
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 08.11.2024
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
Подросток, обвиняемый в убийстве матери, арестован в Сергиевом Посаде, сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:53
2024-11-08T15:53
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве матери, арестован в Сергиевом Посаде, сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале. По данным следствия, утром 6 ноября несовершеннолетний нанес матери множество ударов топором по голове в частном доме в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа. Женщина погибла на месте. После совершения убийства 15-летний подросток сам сообщил о случившемся в полицию, он задержан. "Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 15-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей матери (часть 1 статьи 105 УК РФ) ", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что по ходатайству следствия судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2025 года.
https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html
https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери

СК РФ: в Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве матери, арестован в Сергиевом Посаде, сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале.
По данным следствия, утром 6 ноября несовершеннолетний нанес матери множество ударов топором по голове в частном доме в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа. Женщина погибла на месте. После совершения убийства 15-летний подросток сам сообщил о случившемся в полицию, он задержан.
Мужчина, задержанный по подозрению в убийстве в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Житель Петербурга убил человека и спрятал тело в диван
Вчера, 15:04
"Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 15-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей матери (часть 1 статьи 105 УК РФ) ", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что по ходатайству следствия судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2025 года.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Житель Югры убил знакомого и зацементировал тело
5 ноября, 11:32
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Сергиев ПосадСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала