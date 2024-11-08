https://ria.ru/20241108/arest-1982702492.html
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 08.11.2024
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
Подросток, обвиняемый в убийстве матери, арестован в Сергиевом Посаде, сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:53
2024-11-08T15:53
2024-11-08T15:53
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
сергиев посад
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве матери, арестован в Сергиевом Посаде, сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале. По данным следствия, утром 6 ноября несовершеннолетний нанес матери множество ударов топором по голове в частном доме в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа. Женщина погибла на месте. После совершения убийства 15-летний подросток сам сообщил о случившемся в полицию, он задержан. "Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 15-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей матери (часть 1 статьи 105 УК РФ) ", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что по ходатайству следствия судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2025 года.
https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html
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россия
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Сергиев Посад, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери
СК РФ: в Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери