https://ria.ru/20241108/arest-1982702492.html

В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери

В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери - РИА Новости, 08.11.2024

В Сергиевом Посаде арестовали подростка, обвиняемого в убийстве матери

Подросток, обвиняемый в убийстве матери, арестован в Сергиевом Посаде, сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:53

2024-11-08T15:53

2024-11-08T15:53

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в убийстве матери, арестован в Сергиевом Посаде, сообщило ГСУ СК России по Московской области в своем Telegram-канале. По данным следствия, утром 6 ноября несовершеннолетний нанес матери множество ударов топором по голове в частном доме в деревне Красная Сторожка Сергиево-Посадского городского округа. Женщина погибла на месте. После совершения убийства 15-летний подросток сам сообщил о случившемся в полицию, он задержан. "Следователем следственного отдела по городу Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области 15-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве своей матери (часть 1 статьи 105 УК РФ) ", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что по ходатайству следствия судом в отношении подростка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 января 2025 года.

https://ria.ru/20241108/peterburg-1982674520.html

https://ria.ru/20241105/yugra-1981896419.html

россия

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), сергиев посад, следственный комитет россии (ск рф)