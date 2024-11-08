Рейтинг@Mail.ru
Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:45 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html
Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме
Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме - РИА Новости, 08.11.2024
Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме
Майкопский городской суд до 11 января 2025 года продлил арест террористу, планировавшему нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:45
2024-11-08T15:45
майкоп
россия
стамбул
майкопский городской суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Майкопский городской суд до 11 января 2025 года продлил арест террористу, планировавшему нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов республики. Силовики в июле предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее. Выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание. По данным суда, речь идёт о 18-летнем ранее не судимом гражданине РФ и Республики Таджикистан. В июле Майкопский городской суд арестовал его до 10 сентября, а затем до 11 ноября. "Продлили на два месяца, до 11.01.25", - говорится в сообщении. Согласно материалам следствия, обвиняемый являлся сторонником международной террористической организации "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ). По данным ФСБ, при подготовке к теракту он провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Он также планирован снимать теракт на камеру, чтобы выложить в интернет для пропаганды идей международного терроризма. После теракта 18-летний террорист планировал улететь в Стамбул. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.*Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241101/arest-1981437532.html
майкоп
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
майкоп, россия, стамбул, майкопский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Майкоп, Россия, Стамбул, Майкопский городской суд, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме

Майкопский суд до января продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Майкопский городской суд до 11 января 2025 года продлил арест террористу, планировавшему нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов республики.
Силовики в июле предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее. Выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание. По данным суда, речь идёт о 18-летнем ранее не судимом гражданине РФ и Республики Таджикистан. В июле Майкопский городской суд арестовал его до 10 сентября, а затем до 11 ноября.
"Продлили на два месяца, до 11.01.25", - говорится в сообщении.
Согласно материалам следствия, обвиняемый являлся сторонником международной террористической организации "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ).
По данным ФСБ, при подготовке к теракту он провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Он также планирован снимать теракт на камеру, чтобы выложить в интернет для пропаганды идей международного терроризма. После теракта 18-летний террорист планировал улететь в Стамбул. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.
*Запрещенная в России террористическая организация
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Суд арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в "Крокусе"
1 ноября, 21:24
 
МайкопРоссияСтамбулМайкопский городской судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала