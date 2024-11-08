https://ria.ru/20241108/arest-1982695065.html

Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме

Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме - РИА Новости, 08.11.2024

Майкопский суд продлил арест террористу, планировавшему теракт в храме

Майкопский городской суд до 11 января 2025 года продлил арест террористу, планировавшему нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:45

2024-11-08T15:45

2024-11-08T15:45

майкоп

россия

стамбул

майкопский городской суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Майкопский городской суд до 11 января 2025 года продлил арест террористу, планировавшему нападение на Свято-Успенский кафедральный собор в Майкопе, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов республики. Силовики в июле предотвратили нападение на православный храм в Майкопе в Адыгее. Выходец из центрально-азиатской страны планировал убить священнослужителей и охранников и поджечь здание. По данным суда, речь идёт о 18-летнем ранее не судимом гражданине РФ и Республики Таджикистан. В июле Майкопский городской суд арестовал его до 10 сентября, а затем до 11 ноября. "Продлили на два месяца, до 11.01.25", - говорится в сообщении. Согласно материалам следствия, обвиняемый являлся сторонником международной террористической организации "Исламское государство*" (ИГ, запрещена в РФ). По данным ФСБ, при подготовке к теракту он провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства. Он также планирован снимать теракт на камеру, чтобы выложить в интернет для пропаганды идей международного терроризма. После теракта 18-летний террорист планировал улететь в Стамбул. У преступника обнаружены и изъяты запрещенные материалы, флаг террористической организации, нож и составные части зажигательного устройства.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241101/arest-1981437532.html

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майкоп, россия, стамбул, майкопский городской суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество