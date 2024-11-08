https://ria.ru/20241108/amsterdam-1982752778.html

Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам

Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам - РИА Новости, 08.11.2024

Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам

Посольство РФ в Нидерландах рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Амстердам в связи с произошедшими там в четверг беспорядками. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:20

2024-11-08T19:20

2024-11-08T19:25

в мире

амстердам

нидерланды

россия

герт вилдерс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155036/20/1550362082_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a203c1223ac0bca95928ff198be500a4.jpg

ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Амстердам в связи с произошедшими там в четверг беспорядками."В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети Х.Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города проводить там демонстрации.По последним данным полиции Амстердама, в результате беспорядков 62 человека задержаны, пятеро пострадавших, которые ранее были госпитализированы, выписаны из больницы.Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитский характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама усилила безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим, а также запретила проведение демонстраций в выходные.

https://rsport.ria.ru/20241108/amsterdam-1982625830.html

https://ria.ru/20241106/vashington-1982056882.html

амстердам

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, амстердам, нидерланды, россия, герт вилдерс