https://ria.ru/20241108/amsterdam-1982752778.html
Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам
Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам - РИА Новости, 08.11.2024
Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам
Посольство РФ в Нидерландах рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Амстердам в связи с произошедшими там в четверг беспорядками. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:20
2024-11-08T19:20
2024-11-08T19:25
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ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Амстердам в связи с произошедшими там в четверг беспорядками."В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети Х.Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города проводить там демонстрации.По последним данным полиции Амстердама, в результате беспорядков 62 человека задержаны, пятеро пострадавших, которые ранее были госпитализированы, выписаны из больницы.Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитский характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама усилила безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим, а также запретила проведение демонстраций в выходные.
https://rsport.ria.ru/20241108/amsterdam-1982625830.html
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в мире, амстердам, нидерланды, россия, герт вилдерс
В мире, Амстердам, Нидерланды, Россия, Герт Вилдерс
Посольство России порекомендовало воздержаться от поездок в Амстердам
Посольство рекомендовало россиянам не ездить в Амстердам из-за беспорядков
ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Посольство РФ в Нидерландах рекомендует россиянам воздерживаться от поездок в Амстердам в связи с произошедшими там в четверг беспорядками.
"В связи с произошедшими 7 ноября беспорядками посольство России в Нидерландах рекомендует российским гражданам в ближайшие дни воздерживаться от поездок в Амстердам, а тем, кто уже находится в городе, соблюдать осторожность", - говорится в сообщении диппредставительства в соцсети Х.
Серия нападений на болельщиков израильского футбольного клуба "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". По данным СМИ, по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Кроме того, в разных частях Амстердама произошли беспорядки и столкновения пропалестинских демонстрантов с полицией, в том числе у стадиона "Амстердам Арена", где проходил матч, несмотря на запрет мэра города проводить там демонстрации.
По последним данным полиции Амстердама, в результате беспорядков 62 человека задержаны, пятеро пострадавших, которые ранее были госпитализированы, выписаны из больницы.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитский характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс
призвал к задержанию и депортации виновных. Мэрия Амстердама усилила безопасность еврейских учреждений в городе в связи с произошедшим, а также запретила проведение демонстраций в выходные.