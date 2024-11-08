https://ria.ru/20241108/amsterdam-1982618329.html

В Нидерландах пообещали усилить безопасность еврейских учреждений

В Нидерландах пообещали усилить безопасность еврейских учреждений - РИА Новости, 08.11.2024

В Нидерландах пообещали усилить безопасность еврейских учреждений

Мэрия Амстердама сообщила, что точные масштабы насилия, совершенного в отношении израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби", все еще предстоит... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:28

2024-11-08T11:28

2024-11-08T11:28

в мире

амстердам

нидерланды

герт вилдерс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/08/1982580096_0:294:653:661_1920x0_80_0_0_7ad96a28f617ab38ce7c85e467af5313.jpg

ГААГА, 8 ноя - РИА Новости. Мэрия Амстердама сообщила, что точные масштабы насилия, совершенного в отношении израильских болельщиков после матча "Аякс" - "Маккаби", все еще предстоит выяснить, и пообещала усилить безопасность еврейских учреждений в городе. "В нескольких местах города болельщики подверглись нападениям, оскорблениям и забрасыванию петардами... Несмотря на массовое присутствие полиции в городе, израильские болельщики получили ранения. Сейчас выясняются масштабы происшествий, число пострадавших и задержаний", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте мэрии Амстердама. Власти города отметили, что этот всплеск насилия в отношении израильских болельщиков "переходит все границы". "Нет оправдания антисемитскому поведению, проявленному вчера вечером участниками беспорядков, которые активно выискивали (израильских) болельщиков, чтобы напасть на них. Мы призываем всех пострадавших обратиться в полицию и сообщить о произошедшем", - отмечается в сообщении. Мэрия Амстердама сообщила, что полиция в ближайшее время уделит особое внимание безопасности еврейских учреждений и объектов. Серия нападений на болельщиков израильского "Маккаби" произошла в Амстердаме в ночь на 8 ноября после матча футбольной Лиги Европы против местного "Аякса". Портал Ynet со ссылкой на израильский МИД сообщил, что по меньшей мере десять израильтян пострадали в результате нападений. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф назвал неприемлемыми нападения на израильских болельщиков, отметив их антисемитских характер. Лидер крайне правой Партии свободы (PVV), входящей в правящую коалицию в Нидерландах, Герт Вилдерс призвал к задержанию и депортации виновных. Полиция Амстердама сообщила о задержании 57 человек за беспорядки, возникшие в ходе и после матча "Аякс" - "Маккаби".

https://ria.ru/20241107/putin-1982553994.html

https://ria.ru/20241106/tramp-1982301248.html

https://ria.ru/20241108/bolelschiki-1982604141.html

амстердам

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, амстердам, нидерланды, герт вилдерс