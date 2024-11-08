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Алиев обвинил Запад в подстрекательстве Армении к новой войне - РИА Новости, 08.11.2024
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12:56 08.11.2024 (обновлено: 12:59 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/aliev-1982637829.html
Алиев обвинил Запад в подстрекательстве Армении к новой войне
Алиев обвинил Запад в подстрекательстве Армении к новой войне - РИА Новости, 08.11.2024
Алиев обвинил Запад в подстрекательстве Армении к новой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, некоторые силы на Западе подстрекают Армению к новой войне на Южном Кавказе. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T12:56
2024-11-08T12:59
в мире
азербайджан
ильхам алиев
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БАКУ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, некоторые силы на Западе подстрекают Армению к новой войне на Южном Кавказе. "Считаю, что результаты Второй Карабахской войны (эскалация в Карабахе осенью 2020 года – ред.), антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги. Но есть вопрос, о котором не следует забывать. Антиазербайджанские силы, не желающие мириться с этой ситуацией, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне", - сказал Алиев в пятницу в своем обращении к народу. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
https://ria.ru/20240410/armeniya-1939030311.html
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в мире, азербайджан, ильхам алиев, евросоюз, армения
В мире, Азербайджан, Ильхам Алиев, Евросоюз, Армения
Алиев обвинил Запад в подстрекательстве Армении к новой войне

Алиев: некоторые силы на Западе подстрекают Армению к войне на Южном Кавказе

© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана | Перейти в медиабанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана
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БАКУ, 8 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, некоторые силы на Западе подстрекают Армению к новой войне на Южном Кавказе.
"Считаю, что результаты Второй Карабахской войны (эскалация в Карабахе осенью 2020 года – ред.), антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги. Но есть вопрос, о котором не следует забывать. Антиазербайджанские силы, не желающие мириться с этой ситуацией, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне", - сказал Алиев в пятницу в своем обращении к народу.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
Армению втягивали в войну ради помощи ОДКБ, заявил Пашинян
10 апреля, 11:09
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 36 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
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21 марта, 08:00
 
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