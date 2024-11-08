Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства
АКРА: Астраханская и Самарская области перспективны для развития виноградарства
Ручная уборка винограда в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Астраханская и Самарская области являются перспективными регионами РФ для развития виноградарства, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Перспектива развития виноградарства прослеживается у Астраханской и Самарской областей", - сказал Тренин.
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По его словам, в Астраханской области солнечная погода и благоприятные условия для выращивания винограда, что является ключевым фактором для производства качественных вин. Тогда как в Самарской области площадь под виноградниками составляет 85 гектаров с разнообразием более чем в 40 сортов.
Тренин отметил, что до недавнего времени в России было девять основных виноградарско-винодельческих регионов: Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Дагестан, Ставропольский край, Волгоградская область, Адыгея, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкария. При этом Краснодарский край и Крым остаются главными центрами производства - на них приходится почти три четверти всех российских виноградников.
В сентябре Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) утвердила новую редакцию территориального деления виноградопригодных земель России. В число новых зон включили Воронеж, Донецк, Запорожье, Самарскую и Саратовскую области, Дальневосточную зону (Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край) и Херсон.
В среду вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров. В прошлом году показатель достиг 60 миллионов декалитров. Ранее председатель правления АВВР Дмитрий Киселев отметил, что в России возрождаются традиции и культура потребления вина.