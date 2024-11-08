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Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства - РИА Новости, 08.11.2024
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06:31 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/akra-1982575967.html
Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства
Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства
Астраханская и Самарская области являются перспективными регионами РФ для развития виноградарства, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T06:31
2024-11-08T06:31
экономика
россия
самарская область
краснодарский край
дмитрий патрушев
дмитрий киселев
национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Астраханская и Самарская области являются перспективными регионами РФ для развития виноградарства, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Перспектива развития виноградарства прослеживается у Астраханской и Самарской областей", - сказал Тренин. По его словам, в Астраханской области солнечная погода и благоприятные условия для выращивания винограда, что является ключевым фактором для производства качественных вин. Тогда как в Самарской области площадь под виноградниками составляет 85 гектаров с разнообразием более чем в 40 сортов. Тренин отметил, что до недавнего времени в России было девять основных виноградарско-винодельческих регионов: Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Дагестан, Ставропольский край, Волгоградская область, Адыгея, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкария. При этом Краснодарский край и Крым остаются главными центрами производства - на них приходится почти три четверти всех российских виноградников. В сентябре Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) утвердила новую редакцию территориального деления виноградопригодных земель России. В число новых зон включили Воронеж, Донецк, Запорожье, Самарскую и Саратовскую области, Дальневосточную зону (Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край) и Херсон. В среду вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров. В прошлом году показатель достиг 60 миллионов декалитров. Ранее председатель правления АВВР Дмитрий Киселев отметил, что в России возрождаются традиции и культура потребления вина.
https://ria.ru/20240518/merkushev-1946830913.html
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экономика, россия, самарская область, краснодарский край, дмитрий патрушев, дмитрий киселев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)
Экономика, Россия, Самарская область, Краснодарский край, Дмитрий Патрушев, Дмитрий Киселев, Национальное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства

АКРА: Астраханская и Самарская области перспективны для развития виноградарства

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкРучная уборка винограда в Краснодарском крае
Ручная уборка винограда в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Ручная уборка винограда в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Астраханская и Самарская области являются перспективными регионами РФ для развития виноградарства, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
"Перспектива развития виноградарства прослеживается у Астраханской и Самарской областей", - сказал Тренин.
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По его словам, в Астраханской области солнечная погода и благоприятные условия для выращивания винограда, что является ключевым фактором для производства качественных вин. Тогда как в Самарской области площадь под виноградниками составляет 85 гектаров с разнообразием более чем в 40 сортов.
Тренин отметил, что до недавнего времени в России было девять основных виноградарско-винодельческих регионов: Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Дагестан, Ставропольский край, Волгоградская область, Адыгея, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкария. При этом Краснодарский край и Крым остаются главными центрами производства - на них приходится почти три четверти всех российских виноградников.
В сентябре Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) утвердила новую редакцию территориального деления виноградопригодных земель России. В число новых зон включили Воронеж, Донецк, Запорожье, Самарскую и Саратовскую области, Дальневосточную зону (Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край) и Херсон.
В среду вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров. В прошлом году показатель достиг 60 миллионов декалитров. Ранее председатель правления АВВР Дмитрий Киселев отметил, что в России возрождаются традиции и культура потребления вина.
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ЭкономикаРоссияСамарская областьКраснодарский крайДмитрий ПатрушевДмитрий КиселевНациональное Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
 
 
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