https://ria.ru/20241108/akra-1982575967.html

Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства

Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства - РИА Новости, 08.11.2024

Эксперт назвал перспективные регионы для развития виноградарства

Астраханская и Самарская области являются перспективными регионами РФ для развития виноградарства, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T06:31

2024-11-08T06:31

2024-11-08T06:31

экономика

россия

самарская область

краснодарский край

дмитрий патрушев

дмитрий киселев

национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Астраханская и Самарская области являются перспективными регионами РФ для развития виноградарства, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. "Перспектива развития виноградарства прослеживается у Астраханской и Самарской областей", - сказал Тренин. По его словам, в Астраханской области солнечная погода и благоприятные условия для выращивания винограда, что является ключевым фактором для производства качественных вин. Тогда как в Самарской области площадь под виноградниками составляет 85 гектаров с разнообразием более чем в 40 сортов. Тренин отметил, что до недавнего времени в России было девять основных виноградарско-винодельческих регионов: Краснодарский край, Крым, Ростовская область, Дагестан, Ставропольский край, Волгоградская область, Адыгея, Северная Осетия – Алания и Кабардино-Балкария. При этом Краснодарский край и Крым остаются главными центрами производства - на них приходится почти три четверти всех российских виноградников. В сентябре Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) утвердила новую редакцию территориального деления виноградопригодных земель России. В число новых зон включили Воронеж, Донецк, Запорожье, Самарскую и Саратовскую области, Дальневосточную зону (Приморский край, Сахалинская область, Хабаровский край) и Херсон. В среду вице-премьер Дмитрий Патрушев заявил, что производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров. В прошлом году показатель достиг 60 миллионов декалитров. Ранее председатель правления АВВР Дмитрий Киселев отметил, что в России возрождаются традиции и культура потребления вина.

https://ria.ru/20240518/merkushev-1946830913.html

https://ria.ru/20241108/vino-1982566397.html

россия

самарская область

краснодарский край

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экономика, россия, самарская область, краснодарский край, дмитрий патрушев, дмитрий киселев, национальное аналитическое кредитное рейтинговое агентство (акра)