https://ria.ru/20241108/aeroport-1982564314.html

Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию

Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию - РИА Новости, 08.11.2024

Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию

Три аэропорта в Восточной Финляндии устанавливают радионавигационное оборудование, чтобы помочь посадку самолетов в периоды, когда спутниковая навигация сбоит,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:59

2024-11-08T01:59

2024-11-08T01:59

gps

в мире

финляндия

савонлинна

йоэнсуу

аэропорты

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Три аэропорта в Восточной Финляндии устанавливают радионавигационное оборудование, чтобы помочь посадку самолетов в периоды, когда спутниковая навигация сбоит, сообщили Reuters их операторы. Два финских аэропорта, которыми управляет Finavia, в городах Йоэнсуу и Савонлинна, расположенных примерно в часе езды от российской границы, в сентябре внедрили новое наземное оборудование, а в Лаппеенранте аэропорт планирует сделать то же самое как можно скорее, сообщили операторы воздушных гаваней.Оборудование для измерения расстояния на основе радионавигации ранее широко использовалось в авиации, оно обеспечивает "альтернативный метод захода на посадку" для самолетов в условиях помех GPS, сказал глава отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Генри Ханссон.Финляндия считает, что Россия якобы подает сигналы, используемые в навигации, Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) и Глобальной системе позиционирования (GPS) в Восточной Финляндии и регионе Балтийского моря, для защиты нефтяных портов и других стратегических объектов от украинских авиаударов или беспилотных летательных аппаратов.

https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html

финляндия

савонлинна

йоэнсуу

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gps, в мире, финляндия, савонлинна, йоэнсуу, аэропорты