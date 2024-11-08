https://ria.ru/20241108/aeroport-1982564314.html
Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию
Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию - РИА Новости, 08.11.2024
Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию
Три аэропорта в Восточной Финляндии устанавливают радионавигационное оборудование, чтобы помочь посадку самолетов в периоды, когда спутниковая навигация сбоит,... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:59
2024-11-08T01:59
2024-11-08T01:59
gps
в мире
финляндия
савонлинна
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Три аэропорта в Восточной Финляндии устанавливают радионавигационное оборудование, чтобы помочь посадку самолетов в периоды, когда спутниковая навигация сбоит, сообщили Reuters их операторы. Два финских аэропорта, которыми управляет Finavia, в городах Йоэнсуу и Савонлинна, расположенных примерно в часе езды от российской границы, в сентябре внедрили новое наземное оборудование, а в Лаппеенранте аэропорт планирует сделать то же самое как можно скорее, сообщили операторы воздушных гаваней.Оборудование для измерения расстояния на основе радионавигации ранее широко использовалось в авиации, оно обеспечивает "альтернативный метод захода на посадку" для самолетов в условиях помех GPS, сказал глава отдела инфраструктуры и безопасности Finavia Генри Ханссон.Финляндия считает, что Россия якобы подает сигналы, используемые в навигации, Глобальной навигационной спутниковой системе (GNSS) и Глобальной системе позиционирования (GPS) в Восточной Финляндии и регионе Балтийского моря, для защиты нефтяных портов и других стратегических объектов от украинских авиаударов или беспилотных летательных аппаратов.
https://ria.ru/20241107/finlyandiya-1982431427.html
финляндия
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йоэнсуу
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gps, в мире, финляндия, савонлинна, йоэнсуу, аэропорты
GPS, В мире, Финляндия, Савонлинна, Йоэнсуу, Аэропорты
Из-за помех GPS аэропорты Восточной Финляндии перешли на радионавигацию
В Финляндии аэропорты снова стали использовать радионавигацию вместо GPS