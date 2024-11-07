https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982485122.html

Зеленский не сможет отказаться от плана Трампа по Украине, пишут СМИ

Зеленский не сможет отказаться от плана Трампа по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 07.11.2024

Зеленский не сможет отказаться от плана Трампа по Украине, пишут СМИ

Владимир Зеленский будет вынужден принять план завершения конфликта на Украине, если его предложит избранный на пост президента США Дональд Трамп, сообщило... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T18:36

2024-11-07T18:36

2024-11-07T18:36

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский будет вынужден принять план завершения конфликта на Украине, если его предложит избранный на пост президента США Дональд Трамп, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в местных политических кругах. "Если Трамп и госдеп утвердят план остановки войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО и на это будет согласен (президент РФ Владимир) Путин, то вероятность того, что Зеленский пойдет в отказ, близка к нулю. Не в том положении сейчас страна, чтоб отказать своему главному партнеру, без поддержки которого продолжать войну будет практически невозможно", - цитирует издание слова источника в своем Telegram-канале. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982453463.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024