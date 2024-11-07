https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982470685.html

Зеленский сделал дерзкое заявление о России

Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 07.11.2024

Зеленский сделал дерзкое заявление о России

Замороженные на Западе российские активы должны быть украинскими деньгами, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T17:43

2024-11-07T17:43

2024-11-07T17:43

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

евросоюз

сергей лавров

дмитрий песков

украина

москва

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Замороженные на Западе российские активы должны быть украинскими деньгами, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Откровенно говоря, это украинские деньги", — заявил он.Глава киевского режима также потребовал как можно скорее найти способ для направления этих средств на Украину.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.

https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982453189.html

https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html

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владимир зеленский, евросоюз, сергей лавров, дмитрий песков, украина, москва, россия