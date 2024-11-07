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Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:43 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982470685.html
Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Зеленский сделал дерзкое заявление о России - РИА Новости, 07.11.2024
Зеленский сделал дерзкое заявление о России
Замороженные на Западе российские активы должны быть украинскими деньгами, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T17:43
2024-11-07T17:43
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
евросоюз
сергей лавров
дмитрий песков
украина
москва
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Замороженные на Западе российские активы должны быть украинскими деньгами, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале."Откровенно говоря, это украинские деньги", — заявил он.Глава киевского режима также потребовал как можно скорее найти способ для направления этих средств на Украину.В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982453189.html
https://ria.ru/20241107/spetsoperatsiya-1982431609.html
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владимир зеленский, евросоюз, сергей лавров, дмитрий песков, украина, москва, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Евросоюз, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Украина, Москва, Россия
Зеленский сделал дерзкое заявление о России

Зеленский назвал российские активы украинскими деньгами

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Замороженные на Западе российские активы должны быть украинскими деньгами, утверждает Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
"Откровенно говоря, это украинские деньги", — заявил он.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Глава киевского режима также потребовал как можно скорее найти способ для направления этих средств на Украину.
В МИД называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что Москва будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы по использованию доходов от зарубежных активов с целью закупки оружия для Киева воровскими действиями и предупредил, что Москва так или иначе ответит взаимностью.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийЕвросоюзСергей ЛавровДмитрий ПесковУкраинаМоскваРоссия
 
 
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