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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
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07:52 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982346002.html
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Владимир Зеленский, поспешивший до официальных результатов поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил, что поговорил с ним по телефону и... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:52
2024-11-07T07:52
сша
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, поспешивший до официальных результатов поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил, что поговорил с ним по телефону и все-таки поздравил его с "исторической убедительной победой". В среду Зеленский одним из первых поспешил поздравить Трампа с победой на выборах еще до официальных результатов, назвав ее "впечатляющей", притом что ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского. Трамп в ходе предвыборной кампании также заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. "Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой - его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X. Зеленский утверждает, что они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество". Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
https://ria.ru/20241107/posol-1982343489.html
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сша, украина, киев, владимир зеленский, камала харрис, дональд трамп, в мире, nbc, выборы президента сша — 2024
США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Дональд Трамп, В мире, NBC, Выборы президента США — 2024
Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Зеленский заявил, что поговорил с победившим на выборах в США Трампом

© AP Photo / Omar HavanaВладимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Omar Havana
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, поспешивший до официальных результатов поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил, что поговорил с ним по телефону и все-таки поздравил его с "исторической убедительной победой".
В среду Зеленский одним из первых поспешил поздравить Трампа с победой на выборах еще до официальных результатов, назвав ее "впечатляющей", притом что ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского. Трамп в ходе предвыборной кампании также заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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06:53
"Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой - его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X.
Зеленский утверждает, что они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество".
Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.
Сигэру Исиба - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Исиба поделился наблюдением о Трампе после телефонного разговора с ним
06:26
 
СШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийКамала ХаррисДональд ТрампВ миреNBCВыборы президента США — 2024
 
 
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