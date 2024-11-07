https://ria.ru/20241107/zelenskiy-1982346002.html

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Владимир Зеленский, поспешивший до официальных результатов поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил, что поговорил с ним по телефону и... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:52

2024-11-07T07:52

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский, поспешивший до официальных результатов поздравить Дональда Трампа с победой на выборах в США, заявил, что поговорил с ним по телефону и все-таки поздравил его с "исторической убедительной победой". В среду Зеленский одним из первых поспешил поздравить Трампа с победой на выборах еще до официальных результатов, назвав ее "впечатляющей", притом что ранее Трамп неоднократно критиковал Зеленского. Трамп в ходе предвыборной кампании также заявлял, что может вообще прекратить оказание военной помощи Киеву в случае своей победы на выборах. "Я провел отличный разговор с президентом Дональдом Трампом и поздравил его с его исторической убедительной победой - его потрясающая кампания сделала этот результат возможным. Я похвалил его семью и команду за их великолепную работу", - написал Зеленский на своей странице в соцсети X. Зеленский утверждает, что они с Трампом договорились "поддерживать тесный диалог и развивать сотрудничество". Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляла вице-президент Камала Харрис, республиканскую - экс-президент Дональд Трамп. Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе. По данным телеканала Fox News и агентства Ассошиэйтед Пресс, Трамп одерживает победу и набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Победителем его также назвали американские телеканалы CNN, NBC, ABC и CBS, газеты Hill, Washington Post, Wall Street Journal и New York Times, а также авторитетный сервис прогнозирования результатов выборов Decision Desk HQ.

https://ria.ru/20241107/posol-1982343489.html

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