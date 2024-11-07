https://ria.ru/20241107/zapad-1982520675.html

Путин раскритиковал западную колониальную идеологию

Путин раскритиковал западную колониальную идеологию - РИА Новости, 07.11.2024

Путин раскритиковал западную колониальную идеологию

Президент России Владимир Путин назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:57

2024-11-07T20:57

2024-11-07T20:57

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития. "Есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизационные народы, варвары. Их дело беспрекословно слушать, что им говорят со стороны, и действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше этих народов. Понятно, что такая оболочка - для грубого колониального подхода, для эксплуатации мирового большинства, но беда в том, что эта, по сути, расистская идеология пустила корни в сознание очень многих, это серьезное ментальное препятствие для всеобщего гармоничного развития", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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