https://ria.ru/20241107/zapad-1982520675.html
Путин раскритиковал западную колониальную идеологию
Путин раскритиковал западную колониальную идеологию - РИА Новости, 07.11.2024
Путин раскритиковал западную колониальную идеологию
Президент России Владимир Путин назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:57
2024-11-07T20:57
2024-11-07T20:57
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владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития. "Есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизационные народы, варвары. Их дело беспрекословно слушать, что им говорят со стороны, и действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше этих народов. Понятно, что такая оболочка - для грубого колониального подхода, для эксплуатации мирового большинства, но беда в том, что эта, по сути, расистская идеология пустила корни в сознание очень многих, это серьезное ментальное препятствие для всеобщего гармоничного развития", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин раскритиковал западную колониальную идеологию
Путин назвал западную колониальную идеологию расистской
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал западную колониальную идеологию расистской, подчеркнув, что это серьезное препятствие для всеобщего развития.
"Есть развитый мир, прогрессивное человечество и некая универсальная цивилизация, к которой все должны стремиться, а есть отсталые, нецивилизационные народы, варвары. Их дело беспрекословно слушать, что им говорят со стороны, и действовать по указанию тех, кто якобы стоит выше этих народов. Понятно, что такая оболочка - для грубого колониального подхода, для эксплуатации мирового большинства, но беда в том, что эта, по сути, расистская идеология пустила корни в сознание очень многих, это серьезное ментальное препятствие для всеобщего гармоничного развития", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.