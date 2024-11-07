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СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу - РИА Новости, 07.11.2024
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01:59 07.11.2024
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СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу
СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу
Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают "Известия" со... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T01:59
2024-11-07T01:59
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают "Известия" со ссылкой источник."Ему вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в материале.По данным агентства, на данный момент он находится в СИЗО. Другие детали дела не раскрываются
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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу

"Известия": задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу Колесников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают "Известия" со ссылкой источник.
«
"Ему вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в материале.
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Вчера, 22:34
По данным агентства, на данный момент он находится в СИЗО. Другие детали дела не раскрываются
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Вчера, 19:07
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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