https://ria.ru/20241107/zaderzhanie-1982332473.html

СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу

СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу - РИА Новости, 07.11.2024

СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу

Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают "Известия" со... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T01:59

2024-11-07T01:59

2024-11-07T01:59

происшествия

санкт-петербург

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают "Известия" со ссылкой источник."Ему вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в материале.По данным агентства, на данный момент он находится в СИЗО. Другие детали дела не раскрываются

https://ria.ru/20241106/bloger-1982319553.html

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санкт-петербург

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происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)