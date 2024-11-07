https://ria.ru/20241107/zaderzhanie-1982332473.html
СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу
СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу - РИА Новости, 07.11.2024
СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу
Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают "Известия" со... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T01:59
2024-11-07T01:59
2024-11-07T01:59
происшествия
санкт-петербург
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_0:309:3092:2048_1920x0_80_0_0_22124efd5b123db2e9adc1c3514baaea.jpg
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Сотрудники ФСБ задержали бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по Санкт-Петербургу и Ленобласти Олега Колесникова, сообщают "Известия" со ссылкой источник."Ему вменяется совершение преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — говорится в материале.По данным агентства, на данный момент он находится в СИЗО. Другие детали дела не раскрываются
https://ria.ru/20241106/bloger-1982319553.html
https://ria.ru/20241106/mogily-1982295955.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979501289_321:0:3052:2048_1920x0_80_0_0_8d2f59ebd1b528fa31950fc7c737e13a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
СМИ: задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу
"Известия": задержан экс-руководитель ГУ угрозыска по Петербургу Колесников