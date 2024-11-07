https://ria.ru/20241107/yupiter-1982344481.html
Получены впечатляющие фото Юпитера
Получены впечатляющие фото Юпитера - РИА Новости, 07.11.2024
Получены впечатляющие фото Юпитера
Космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "Юнона" передал на Землю потрясающе четкие фотографии... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:16
2024-11-07T07:16
2024-11-07T09:02
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "Юнона" передал на Землю потрясающе четкие фотографии Юпитера, сообщает издание Newsweek."Космический аппарат НАСА "Юнона" только что завершил свой 66-й пролет вокруг Юпитера, и последняя партия изображений, отправленных им на Землю, поистине впечатляет", — говорится в материале.Сообщается, что "Юнона" оснащена специальной двухмегапиксельной камерой под названием JunoCam, которая "предназначена для изучения динамики облаков Юпитера и особенностей поверхности его спутников"."Когда необработанные данные с JunoCam передаются на Землю, группа ученых-любителей кропотливо обрабатывает их, создавая впечатляющие изображения", — отмечается в статье.По данным NASA, миссия "Юноны" скоро подойдет к концу из-за того, что гравитация Юпитера притянет зонд и "погрузит его в хаотичную атмосферу газового гиганта"."Первоначально предполагалось, что миссия совершит всего 33 пролета и закончится в 2017 году. Затем эта дата была отодвинута, и ожидается, что миссия Juno закончится в сентябре 2025 года", — сообщается в материале.Космический аппарат "Юнона" был запущен в 2011 году и достиг Юпитера пять лет спустя, в 2016 году, проделав путь в 1,9 миллиарда километров. С тех пор зонд проносится мимо Юпитера и его лун, делая снимки и отправляя данные, полные мельчайших подробностей.
https://ria.ru/20240902/nasa-1970082676.html
https://ria.ru/20241007/nasa-1976839834.html
https://ria.ru/20240912/plazma-1972199390.html
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Получены впечатляющие фото Юпитера
Newsweek: космическому зонду NASA удалось получить впечатляющие фото Юпитера
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) "Юнона" передал на Землю потрясающе четкие фотографии Юпитера, сообщает издание Newsweek.
«
"Космический аппарат НАСА "Юнона" только что завершил свой 66-й пролет вокруг Юпитера, и последняя партия изображений, отправленных им на Землю, поистине впечатляет", — говорится в материале.
Сообщается, что "Юнона" оснащена специальной двухмегапиксельной камерой под названием JunoCam, которая "предназначена для изучения динамики облаков Юпитера и особенностей поверхности его спутников".
"Когда необработанные данные с JunoCam передаются на Землю, группа ученых-любителей кропотливо обрабатывает их, создавая впечатляющие изображения", — отмечается в статье.
По данным NASA, миссия "Юноны" скоро подойдет к концу из-за того, что гравитация Юпитера притянет зонд и "погрузит его в хаотичную атмосферу газового гиганта".
"Первоначально предполагалось, что миссия совершит всего 33 пролета и закончится в 2017 году. Затем эта дата была отодвинута, и ожидается, что миссия Juno закончится в сентябре 2025 года", — сообщается в материале.
Космический аппарат "Юнона" был запущен в 2011 году и достиг Юпитера пять лет спустя, в 2016 году, проделав путь в 1,9 миллиарда километров. С тех пор зонд проносится мимо Юпитера и его лун, делая снимки и отправляя данные, полные мельчайших подробностей.