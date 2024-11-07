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Wildberries открыла свою сеть заправок - РИА Новости, 07.11.2024
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09:03 07.11.2024 (обновлено: 09:59 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/wildberries-1982350534.html
Wildberries открыла свою сеть заправок
Wildberries открыла свою сеть заправок - РИА Новости, 07.11.2024
Wildberries открыла свою сеть заправок
Компания Wildberries запустила собственную сеть АЗС, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:03
2024-11-07T09:59
экономика
wildberries
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания Wildberries запустила собственную сеть АЗС, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов", — рассказали в компании.Как отмечается, АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании для того, чтобы водители не тратили время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправились и поехали по маршруту рейса. Там добавили, что на заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику.&quot;Одним из внедренных решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива … Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании&quot;, — рассказали там.В компании уточнили, что заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.
https://ria.ru/20241101/wildberiies-1981279381.html
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экономика, wildberries, россия
Экономика, Wildberries, Россия
Wildberries открыла свою сеть заправок

Wildberries запустила сеть заправок в России для оптимизации доставки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя РИА Новости. Компания Wildberries запустила собственную сеть АЗС, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов", — рассказали в компании.
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Как отмечается, АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании для того, чтобы водители не тратили время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправились и поехали по маршруту рейса. Там добавили, что на заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику.
«

"Одним из внедренных решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива … Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании", — рассказали там.

В компании уточнили, что заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.
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