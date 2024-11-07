https://ria.ru/20241107/wildberries-1982350534.html
Wildberries открыла свою сеть заправок
Wildberries открыла свою сеть заправок - РИА Новости, 07.11.2024
Wildberries открыла свою сеть заправок
Компания Wildberries запустила собственную сеть АЗС, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:03
2024-11-07T09:03
2024-11-07T09:59
экономика
wildberries
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания Wildberries запустила собственную сеть АЗС, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ."Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов", — рассказали в компании.Как отмечается, АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании для того, чтобы водители не тратили время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправились и поехали по маршруту рейса. Там добавили, что на заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику."Одним из внедренных решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива … Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании", — рассказали там.В компании уточнили, что заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.
https://ria.ru/20241101/wildberiies-1981279381.html
https://ria.ru/20241101/rvb-1981260416.html
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экономика, wildberries, россия
Экономика, Wildberries, Россия
Wildberries открыла свою сеть заправок
Wildberries запустила сеть заправок в России для оптимизации доставки
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Компания Wildberries запустила собственную сеть АЗС, сообщили РИА Новости в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
"Объединенная компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединенной компании Wildberries и Russ, а вскоре они заработают и для водителей-партнеров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов", — рассказали в компании.
Как отмечается, АЗС Wildberries расположены на территории логистических центров компании для того, чтобы водители не тратили время на дорогу до ближайшей заправки, а сразу после отгрузки или загрузки товара заправились и поехали по маршруту рейса. Там добавили, что на заправках будут более выгодные условия, что позволит снизить расходы на логистику.
«
"Одним из внедренных решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива … Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании", — рассказали там.
В компании уточнили, что заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.