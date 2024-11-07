https://ria.ru/20241107/vychety-1982338797.html

Депутат призвала россиян активнее получать налоговые вычеты

Депутат призвала россиян активнее получать налоговые вычеты - РИА Новости, 07.11.2024

Депутат призвала россиян активнее получать налоговые вычеты

Россиянам следует активнее обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за налоговыми вычетами: надо пользоваться этим правом, даже если речь идет о... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T05:10

2024-11-07T05:10

2024-11-07T05:10

надежда школкина

россия

федеральная налоговая служба (фнс россии)

госдума рф

дмитрий григоренко

экономика

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россиянам следует активнее обращаться в Федеральную налоговую службу (ФНС) за налоговыми вычетами: надо пользоваться этим правом, даже если речь идет о небольших суммах, заявила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. Россияне могут вернуть себе часть налогов, воспользовавшись вычетами по НДФЛ. Для этого надо быть налоговым резидентом РФ и платить подоходный налог. Например, вычет можно получить по расходам на медицинские услуги, по взносам в рамках негосударственного пенсионного обеспечения и добровольного пенсионного страхования. "Если можно получить хоть небольшую выгоду или доход для себя и всей семьи, то этим надо обязательно воспользоваться", - сказала Школкина. Сейчас чтобы вернуть часть налогов, надо подавать декларацию в ФНС. Хотя для некоторых видов вычетов, например при перечислении средств на индивидуальный инвестиционный счет и при покупке жилья в ипотеку, действует упрощенный порядок - все данные в налоговую службу передают банки. Кроме того, как рассказали РИА Новости накануне в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, Минцифры прорабатывает внедрение в 2025 году услуг по получению налоговых вычетов на "Госуслугах". "Уверена, что алгоритм принятия решения, как и алгоритм подачи документов на вычет, будет простым и оперативным… Здесь главное - собраться и сделать первый шаг в этом направлении. Вы получите дополнительный доход, который можно будет затем использовать на благо всей семьи. И разве это не та цель, ради которой можно подать заявление на "Госуслуги?", - отметила Школкина. Вычеты можно получить за расходы, произведенные в течение трех последних лет, если за это время налогоплательщик за ними не обращался. Главное, чтобы у получателя сохранились платежные документы. При этом подавать декларацию на вычеты можно в любое время в течение года.

https://ria.ru/20241018/rbk-1978755665.html

https://ria.ru/20241105/nalogi-1981858385.html

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надежда школкина, россия, федеральная налоговая служба (фнс россии), госдума рф, дмитрий григоренко, экономика