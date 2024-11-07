ВСУ участили атаки беспилотниками Васильевки в Запорожской области
Романиченко: ВСУ участили атаки беспилотниками Васильевки в Запорожской области
© Фото : пресс-служба администрации Запорожской областиЗдание районной администрации Васильевки в Запорожской области, поврежденное в результате атака дрона ВСУ
Здание районной администрации Васильевки в Запорожской области, поврежденное в результате атака дрона ВСУ. Архивное фото
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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 7 ноя – РИА Новости. Украинские войска увеличили число попыток атаковать при помощи ударных БПЛА Васильевку в Запорожской области, ВС РФ отбивают эти атаки, рассказала РИА Новости глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко.
"Атаки дронов очень часто (происходят - ред.). Постоянно слышим, как ребята их сбивают, пытаются обезопасить население. Вооруженные силы Украины и жители Украины понимают, что их поражение неизбежно, и от безысходности они просто начинают бить по мирному населению, чтобы дестабилизировать обстановку", - сказала Романиченко.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.