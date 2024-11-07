https://ria.ru/20241107/vsu-1982457796.html

ВСУ участили атаки беспилотниками Васильевки в Запорожской области

ВСУ участили атаки беспилотниками Васильевки в Запорожской области - РИА Новости, 07.11.2024

ВСУ участили атаки беспилотниками Васильевки в Запорожской области

Украинские войска увеличили число попыток атаковать при помощи ударных БПЛА Васильевку в Запорожской области, ВС РФ отбивают эти атаки, рассказала РИА Новости... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T16:50

2024-11-07T16:50

2024-11-07T16:50

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ВАСИЛЬЕВКА (Запорожская область), 7 ноя – РИА Новости. Украинские войска увеличили число попыток атаковать при помощи ударных БПЛА Васильевку в Запорожской области, ВС РФ отбивают эти атаки, рассказала РИА Новости глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко. "Атаки дронов очень часто (происходят - ред.). Постоянно слышим, как ребята их сбивают, пытаются обезопасить население. Вооруженные силы Украины и жители Украины понимают, что их поражение неизбежно, и от безысходности они просто начинают бить по мирному населению, чтобы дестабилизировать обстановку", - сказала Романиченко. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20241107/vsu-1982439999.html

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