https://ria.ru/20241107/vsu-1982439999.html

Эксперт назвал два варианта развития событий для ВСУ в Курской области

Эксперт назвал два варианта развития событий для ВСУ в Курской области - РИА Новости, 07.11.2024

Эксперт назвал два варианта развития событий для ВСУ в Курской области

Российские силовики будут не выдавливать из Курской области остающиеся там украинские войска, а уничтожать их на месте, для врага есть только два варианта -... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T15:18

2024-11-07T15:18

2024-11-07T15:22

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

россия

ян гагин

александр сырский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 7 ноя – РИА Новости. Российские силовики будут не выдавливать из Курской области остающиеся там украинские войска, а уничтожать их на месте, для врага есть только два варианта - смерть или плен, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Выступающая с критикой украинского военного командования депутат верховной рады Марьяна Безуглая ранее заявила, что главком ВСУ Александр Сырский готовится к выводу украинских военных из Курской области. "Сейчас на данный момент уже более 30 тысяч единиц личного состава противника физически уничтожена на территории нашей Курской области. Это более половины той группировки, которая зашла на нашу территорию. Это во-первых. Во-вторых, у нас нет задачи выдавливать противника с нашей территории, у нас задача уничтожить противника на нашей земле", - сказал Гагин. По его словам, у врага есть только два варианта - быть убитым или пленным, третьего не дано. "Противник так и не сможет собрать второй такой же кулак, которым он вторгся на территорию Курской области. Поэтому фронт уже сыпется, и, собственно говоря, участь ВСУ и участь всего фронта уже понятна", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

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в мире, курская область, россия, ян гагин, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины