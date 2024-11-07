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ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта
ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 07.11.2024
ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта
ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:04
2024-11-07T11:04
2024-11-07T13:19
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ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Большой. "Они (ВСУ. — Прим. ред.) закрываются мирными людьми, прикрываются, и в плане отступления прикрываются, и уходят именно под прикрытием мирных жителей, чтобы самим сохраниться как можно больше", — рассказал артиллерист.В начале недели начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка ударила по войскам и технике противника в населенных пунктах Торское и Терны на Краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта
Артиллерист Большой: ВСУ прикрываются мирными жителями, отступая в Донбассе
ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Большой.
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) закрываются мирными людьми, прикрываются, и в плане отступления прикрываются, и уходят именно под прикрытием мирных жителей, чтобы самим сохраниться как можно больше", — рассказал артиллерист.
В начале недели начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ
, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА.
При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка ударила по войскам и технике противника в населенных пунктах Торское и Терны на Краснолиманском участке фронта.