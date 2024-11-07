Рейтинг@Mail.ru
ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:04 07.11.2024 (обновлено: 13:19 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/vsu-1982379246.html
ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта
ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 07.11.2024
ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта
ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T11:04
2024-11-07T13:19
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a66077dd0db8b88ea6844476ec68c404.jpg
ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Большой. "Они (ВСУ. — Прим. ред.) закрываются мирными людьми, прикрываются, и в плане отступления прикрываются, и уходят именно под прикрытием мирных жителей, чтобы самим сохраниться как можно больше", — рассказал артиллерист.В начале недели начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка ударила по войскам и технике противника в населенных пунктах Торское и Терны на Краснолиманском участке фронта.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978489084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d6c02d871b90dfd9bc6c96511084eb3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донбасс
ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта

Артиллерист Большой: ВСУ прикрываются мирными жителями, отступая в Донбассе

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Большой.
"Они (ВСУ. — Прим. ред.) закрываются мирными людьми, прикрываются, и в плане отступления прикрываются, и уходят именно под прикрытием мирных жителей, чтобы самим сохраниться как можно больше", — рассказал артиллерист.
В начале недели начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА.
При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка ударила по войскам и технике противника в населенных пунктах Торское и Терны на Краснолиманском участке фронта.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала