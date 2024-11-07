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ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта

ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта - РИА Новости, 07.11.2024

ВСУ прикрываются мирными жителями на Краснолиманском участке фронта

ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T11:04

2024-11-07T11:04

2024-11-07T13:19

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ЛУГАНСК, 7 ноя — РИА Новости. ВСУ используют мирных жителей как живой щит при отступлении на Краснолиманском направлении, рассказал РИА Новости командир реактивной батареи 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Большой. "Они (ВСУ. — Прим. ред.) закрываются мирными людьми, прикрываются, и в плане отступления прикрываются, и уходят именно под прикрытием мирных жителей, чтобы самим сохраниться как можно больше", — рассказал артиллерист.В начале недели начальник пресс-центра группировки "Запад" Иван Бигма сообщил РИА Новости, что мотострелковые подразделения за сутки захватили 43 опорных пункта ВСУ, уничтожили девять минометных расчетов, две станции спутниковой связи Starlink и восемь пунктов управления БПЛА.При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем и авиации группировка ударила по войскам и технике противника в населенных пунктах Торское и Терны на Краснолиманском участке фронта.

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Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донбасс