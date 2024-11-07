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ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик

ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик - РИА Новости, 07.11.2024

ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик

В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T07:30

2024-11-07T07:30

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей."Судя по всему, мобилизованные. Неграмотно действуют: вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность, отсвечивают, раскрывают и себя, и свою точку. Профессионал бы так не делал", — отмечает командир.Однако, поясняет он, на подконтрольном участке "есть и специалисты". В частности, по словам Кирея, это расчеты БПЛА.Были и наемники — пару месяцев назад по перехватам разведчики услышали грузинскую речь, добавил командир. И указал, что бойцы ВСУ активно рассредоточиваются в подвалах домов, поскольку посадки редкие. Из построек их выбивают с помощью FPV-дронов.На Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.

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Командир разведроты Кирей рассказывает об обстановке на Кураховском направлении Кураховское 2024-11-07T07:30 true PT1M42S

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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика