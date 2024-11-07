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ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик
ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик - РИА Новости, 07.11.2024
ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик
В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:30
2024-11-07T07:30
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей."Судя по всему, мобилизованные. Неграмотно действуют: вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность, отсвечивают, раскрывают и себя, и свою точку. Профессионал бы так не делал", — отмечает командир.Однако, поясняет он, на подконтрольном участке "есть и специалисты". В частности, по словам Кирея, это расчеты БПЛА.Были и наемники — пару месяцев назад по перехватам разведчики услышали грузинскую речь, добавил командир. И указал, что бойцы ВСУ активно рассредоточиваются в подвалах домов, поскольку посадки редкие. Из построек их выбивают с помощью FPV-дронов.На Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
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Командир разведроты Кирей рассказывает об обстановке на Кураховском направлении
Кураховское
2024-11-07T07:30
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик
Разведчик Кирей: ВСУ на Кураховском направлении работают неграмотно
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей.
"Судя по всему, мобилизованные. Неграмотно действуют: вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность, отсвечивают, раскрывают и себя, и свою точку. Профессионал бы так не делал", — отмечает командир.
Однако, поясняет он, на подконтрольном участке "есть и специалисты". В частности, по словам Кирея, это расчеты БПЛА.
Были и наемники — пару месяцев назад по перехватам разведчики услышали грузинскую речь, добавил командир. И указал, что бойцы ВСУ активно рассредоточиваются в подвалах домов, поскольку посадки редкие. Из построек их выбивают с помощью FPV-дронов.
На Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса
под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР
— к Богатырю и Великой Новоселке.