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ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vsu-1982211529.html
ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик
ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик - РИА Новости, 07.11.2024
ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик
В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T07:30
2024-11-07T07:30
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей."Судя по всему, мобилизованные. Неграмотно действуют: вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность, отсвечивают, раскрывают и себя, и свою точку. Профессионал бы так не делал", — отмечает командир.Однако, поясняет он, на подконтрольном участке "есть и специалисты". В частности, по словам Кирея, это расчеты БПЛА.Были и наемники — пару месяцев назад по перехватам разведчики услышали грузинскую речь, добавил командир. И указал, что бойцы ВСУ активно рассредоточиваются в подвалах домов, поскольку посадки редкие. Из построек их выбивают с помощью FPV-дронов.На Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
https://ria.ru/20241106/svo-1981957802.html
донбасс
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Командир разведроты Кирей рассказывает об обстановке на Кураховском направлении
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в мире, донбасс, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
ВСУ бросают под Курахово неподготовленных солдат, сообщил разведчик

Разведчик Кирей: ВСУ на Кураховском направлении работают неграмотно

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. В последнее время ВСУ бросают на передовую на Кураховском направлении неподготовленных бойцов, сообщил РИА Новости командир разведроты с позывным Кирей.
"Судя по всему, мобилизованные. Неграмотно действуют: вальяжная, неторопливая походка, зачем-то высовываются на открытую местность, отсвечивают, раскрывают и себя, и свою точку. Профессионал бы так не делал", — отмечает командир.
Однако, поясняет он, на подконтрольном участке "есть и специалисты". В частности, по словам Кирея, это расчеты БПЛА.
Были и наемники — пару месяцев назад по перехватам разведчики услышали грузинскую речь, добавил командир. И указал, что бойцы ВСУ активно рассредоточиваются в подвалах домов, поскольку посадки редкие. Из построек их выбивают с помощью FPV-дронов.
На Кураховском направлении идут активные наступательные действия. Взятие Курахово, самого крупного населенного пункта в юго-западной части Донбасса под контролем ВСУ, позволит российским войскам продвигаться дальше на запад ДНР — к Богатырю и Великой Новоселке.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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