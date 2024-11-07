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Война США с Россией неизбежна - РИА Новости, 07.11.2024
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08:00 07.11.2024 (обновлено: 08:19 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html
Война США с Россией неизбежна
Война США с Россией неизбежна - РИА Новости, 07.11.2024
Война США с Россией неизбежна
Что же, главный политический вопрос года снят и теперь можно поговорить о том, что мир и Россию ждет после повторного прихода к власти Дональда Трампа и его... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T08:00
2024-11-07T08:19
россия
сша
огайо
дональд трамп
барак обама
владимир путин
energy transfer partners
мвф
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Что же, главный политический вопрос года снят и теперь можно поговорить о том, что мир и Россию ждет после повторного прихода к власти Дональда Трампа и его команды. Главный представитель так называемой молодой крови и будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на днях побывал в эфире одного из самых рейтинговых американских ток-шоу и там в лоб обозначил грядущую энергетическую политику Соединенных Штатов.На вопрос ведущего, как он относится к альтернативным источникам энергии, в частности к ветрякам, Вэнс охарактеризовал всю ветрогенерацию непечатными словами в лучших традициях глубинки Огайо, откуда он родом. Дальше он сказал, что альтернативная энергетика загрязняет окружающую среду, да и вообще все эти ветряки и панели просто уродливые.Предельно исчерпывающе — и полностью соответствует тем сценариям, которые Трамп реализовывал на протяжении своего предыдущего срока в Белом доме. И за что получал колоссальную финансовую помощь от представителей добывающей промышленности, благо лоббизм и финансирование кандидатов в США совершенно законны.Но обо всем по порядку.Благодаря законодательным инициативам Барака Обамы, который очень любил и всячески продвигал зеленую безкарбоновую повестку, добыча нефти в Соединенных Штатах, начиная с апреля 2015 года пошла вниз. Суточное производство уменьшилось с 9,3 до 8,4 миллиона баррелей в сутки. В январе 2017-го в Белый дом заезжает Трамп, и благодаря массовой выдаче разведочных и производственных лицензий начинается ураганный рост добычи. К январю 2020 года американские нефтяники поднимают на-гора уже 12,8 миллиона бочек, что позволяет Америке не просто отказаться от импорта, а стать крупнейшим мировым игроком, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Потом COVID, мировой локдаун, добыча падает до 11 миллионов и буквально пару месяцев назад американский нефтепром смог выйти на показатели начала 2021 года, когда к штурвалу встал Байден.В секторе добычи нефти Трамп фактически начинает с той же точки, где он покинул игру в прошлый раз.В производстве природного газа ситуация схожа до мельчайших деталей. При Обаме добыча 727 миллиардов кубометров, уже через год при Трампе — 746 миллиардов и далее свечой вверх до 944 миллиардов кубических метров в год. Следует отметить, что при Байдене тенденция сохранилась и сегодня Штаты производят более триллиона кубометров газа в год, но этот тренд, во-первых, был заложен предшественником, во-вторых, рост во многом обеспечил параллельный прирост выпуска СПГ.Потому стоит ли удивляться, что в избрание Трампа активно вкладывались деньгами углеводородные воротилы. New York Times подсчитала, что в текущую кампанию республиканца представители нефтегаза вложили более 75 миллионов долларов. Среди крупнейших доноров компании Continental Resources, Energy Transfer Partners и Hilcorp Energy Co. При этом природозащитная организация Climate Power уверена, что общая сумма пожертвований от компаний, в чью сферу интересов входит ископаемое топливо, в пять раз больше. Деньги поступали через различные НКО (всего более пятисот), чьи операции отследить очень трудно, а финансовыми донорами являлись компании — владельцы шахт и рудников, инжиниринговые, машино- и судостроительные фирмы, а также целая россыпь небольших нефтедобытчиков.Почему реальный сектор буквально вымостил деньгами путь Трампу в Белый дом, понятно. По оценкам Международного валютного фонда, на следующий год в США предусмотрено 700 миллиардов долларов, которые пойдут на субсидии американским нефте- и газодобытчикам. Причем МВФ отмечает, что эта титаническая сумма, сопоставимая со всем оборонным бюджетом страны, но вливаемая в сектор энергетики, приводит к недоимкам при взимании федеральных налогов, а также сокращает ассигнования на экологические проекты.Проигравший политический лагерь, объединивший демократов, либералов и сторонников безуглеродной энергетики, с возмущением пишет, что Трамп совершенно точно разрешит бурение на общественных землях, в федеральных водах, а вся его энергетическая платформа умещается в три слова: Drill, baby, drill ("Бури, детка, бури").Владимир Путин на вопрос, кто для России предпочтительней на посту американского президента, не просто так сказал, что Байден (Харрис). Оставшись у власти, демократы, скованные собственной политической программой, если бы не затормозили развитие американского нефтегазового сектора, то, по крайней мере, не сильно потакали бы его неуемным аппетитам. Трамп, которому досталась уже разогнанная и самая большая углеводородная экономика планеты, совершенно точно еще сильнее нажмет на педаль газа. И чтобы отдать долги всем спонсорам, и чтобы наполнить национальный бюджет, ведь экспорт нефти и газа — это очень большие деньги.На сообщениях о победе Трампа укрепился рубль, подрос индекс Московской биржи, выстрелили акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа".И синхронно с этим на лондонской бирже ICE был установлен годовой рекорд цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива впервые с ноября прошлого года превысила 456 долларов. Происходит это в Европе, откуда Россию беспардонно выпихнули по прямой указке Вашингтона, в результате чего доля СПГ американского производства за пять лет увеличилась с двух до сорока восьми процентов. Подчеркнем, речь идет не об общем потреблении, а только о расходе сжиженного газа, но динамика более чем наглядная.Как Трамп собирается прекращать войну на Украине, покажет время, а вот перемирия на международных рынках энергоресурсов России ждать точно не стоит.
https://ria.ru/20241107/bayden-1982333058.html
https://ria.ru/20241107/kharris-1982327177.html
https://ria.ru/20241106/makron-1982245989.html
https://ria.ru/20241106/amerika-1982107103.html
https://ria.ru/20241106/vybory-1982161124.html
россия
сша
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Сергей Савчук
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Сергей Савчук
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россия, сша, огайо, дональд трамп, барак обама, владимир путин, energy transfer partners, мвф, московская биржа, аналитика
Россия, США, Огайо, Дональд Трамп, Барак Обама, Владимир Путин, Energy Transfer Partners, МВФ, Московская биржа, Аналитика

Война США с Россией неизбежна

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Сергей Савчук
Сергей Савчук
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Что же, главный политический вопрос года снят и теперь можно поговорить о том, что мир и Россию ждет после повторного прихода к власти Дональда Трампа и его команды. Главный представитель так называемой молодой крови и будущий вице-президент США Джей Ди Вэнс на днях побывал в эфире одного из самых рейтинговых американских ток-шоу и там в лоб обозначил грядущую энергетическую политику Соединенных Штатов.
На вопрос ведущего, как он относится к альтернативным источникам энергии, в частности к ветрякам, Вэнс охарактеризовал всю ветрогенерацию непечатными словами в лучших традициях глубинки Огайо, откуда он родом. Дальше он сказал, что альтернативная энергетика загрязняет окружающую среду, да и вообще все эти ветряки и панели просто уродливые.
Президент США Джо Байден и вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Байден выступил с первым заявлением после поражения Харрис на выборах
02:11
Предельно исчерпывающе — и полностью соответствует тем сценариям, которые Трамп реализовывал на протяжении своего предыдущего срока в Белом доме. И за что получал колоссальную финансовую помощь от представителей добывающей промышленности, благо лоббизм и финансирование кандидатов в США совершенно законны.
Но обо всем по порядку.
Благодаря законодательным инициативам Барака Обамы, который очень любил и всячески продвигал зеленую безкарбоновую повестку, добыча нефти в Соединенных Штатах, начиная с апреля 2015 года пошла вниз. Суточное производство уменьшилось с 9,3 до 8,4 миллиона баррелей в сутки. В январе 2017-го в Белый дом заезжает Трамп, и благодаря массовой выдаче разведочных и производственных лицензий начинается ураганный рост добычи. К январю 2020 года американские нефтяники поднимают на-гора уже 12,8 миллиона бочек, что позволяет Америке не просто отказаться от импорта, а стать крупнейшим мировым игроком, обогнав Россию и Саудовскую Аравию. Потом COVID, мировой локдаун, добыча падает до 11 миллионов и буквально пару месяцев назад американский нефтепром смог выйти на показатели начала 2021 года, когда к штурвалу встал Байден.
LIVE: Выступление Камалы Харрис после подведения итогов выборов в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Харрис пообещала мирную передачу власти Трампу
00:30
В секторе добычи нефти Трамп фактически начинает с той же точки, где он покинул игру в прошлый раз.
В производстве природного газа ситуация схожа до мельчайших деталей. При Обаме добыча 727 миллиардов кубометров, уже через год при Трампе — 746 миллиардов и далее свечой вверх до 944 миллиардов кубических метров в год. Следует отметить, что при Байдене тенденция сохранилась и сегодня Штаты производят более триллиона кубометров газа в год, но этот тренд, во-первых, был заложен предшественником, во-вторых, рост во многом обеспечил параллельный прирост выпуска СПГ.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Макрон на фоне победы Трампа пообещал создать "более суверенную" Европу
Вчера, 16:40
Потому стоит ли удивляться, что в избрание Трампа активно вкладывались деньгами углеводородные воротилы. New York Times подсчитала, что в текущую кампанию республиканца представители нефтегаза вложили более 75 миллионов долларов. Среди крупнейших доноров компании Continental Resources, Energy Transfer Partners и Hilcorp Energy Co. При этом природозащитная организация Climate Power уверена, что общая сумма пожертвований от компаний, в чью сферу интересов входит ископаемое топливо, в пять раз больше. Деньги поступали через различные НКО (всего более пятисот), чьи операции отследить очень трудно, а финансовыми донорами являлись компании — владельцы шахт и рудников, инжиниринговые, машино- и судостроительные фирмы, а также целая россыпь небольших нефтедобытчиков.
Почему реальный сектор буквально вымостил деньгами путь Трампу в Белый дом, понятно. По оценкам Международного валютного фонда, на следующий год в США предусмотрено 700 миллиардов долларов, которые пойдут на субсидии американским нефте- и газодобытчикам. Причем МВФ отмечает, что эта титаническая сумма, сопоставимая со всем оборонным бюджетом страны, но вливаемая в сектор энергетики, приводит к недоимкам при взимании федеральных налогов, а также сокращает ассигнования на экологические проекты.
Проигравший политический лагерь, объединивший демократов, либералов и сторонников безуглеродной энергетики, с возмущением пишет, что Трамп совершенно точно разрешит бурение на общественных землях, в федеральных водах, а вся его энергетическая платформа умещается в три слова: Drill, baby, drill ("Бури, детка, бури").
Владимир Путин на вопрос, кто для России предпочтительней на посту американского президента, не просто так сказал, что Байден (Харрис). Оставшись у власти, демократы, скованные собственной политической программой, если бы не затормозили развитие американского нефтегазового сектора, то, по крайней мере, не сильно потакали бы его неуемным аппетитам. Трамп, которому досталась уже разогнанная и самая большая углеводородная экономика планеты, совершенно точно еще сильнее нажмет на педаль газа. И чтобы отдать долги всем спонсорам, и чтобы наполнить национальный бюджет, ведь экспорт нефти и газа — это очень большие деньги.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
В Америке победила реальность
Вчера, 08:00
На сообщениях о победе Трампа укрепился рубль, подрос индекс Московской биржи, выстрелили акции "Газпрома" и "НОВАТЭКа".
И синхронно с этим на лондонской бирже ICE был установлен годовой рекорд цены на природный газ. Стоимость тысячи кубометров голубого топлива впервые с ноября прошлого года превысила 456 долларов. Происходит это в Европе, откуда Россию беспардонно выпихнули по прямой указке Вашингтона, в результате чего доля СПГ американского производства за пять лет увеличилась с двух до сорока восьми процентов. Подчеркнем, речь идет не об общем потреблении, а только о расходе сжиженного газа, но динамика более чем наглядная.
Как Трамп собирается прекращать войну на Украине, покажет время, а вот перемирия на международных рынках энергоресурсов России ждать точно не стоит.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Чего ждут от исхода выборов американцы и чего ждать нам
Вчера, 12:20
 
РоссияСШАОгайоДональд ТрампБарак ОбамаВладимир ПутинEnergy Transfer PartnersМВФМосковская биржаАналитика
 
 
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