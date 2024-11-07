https://ria.ru/20241107/vojska-1982551896.html

Российские войска блокировали два очага на Купянском направлении

Российские войска блокировали два очага на Купянском направлении - РИА Новости, 07.11.2024

Российские войска блокировали два очага на Купянском направлении

Российские войска блокировали два очага на купянском направлении, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:30

2024-11-07T23:30

2024-11-07T23:33

специальная военная операция на украине

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Российские войска блокировали два очага на купянском направлении, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Вот сейчас на некоторых направлениях - на купянском направлении, не знаю, говорили это военные или нет пока до меня: там два очага блокирования", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире