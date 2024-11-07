Рейтинг@Mail.ru
В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:09 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/vino-1982422951.html
В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина
В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина - РИА Новости, 07.11.2024
В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина
Ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить, такое предложение на... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T14:09
2024-11-07T14:09
экономика
россия
вологодская область
борис титов
дмитрий киселев
абрау-дюрсо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить, такое предложение на Российском винодельческом форуме озвучил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. Ранее в ходе дискуссии на пленарной сессии участники форума обсуждали планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники - в прежнем режиме 8.00 до 23.00. "Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную (категорию - ред.)", - сказал Титов, обращаясь к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселёву и другим участникам дискуссии. Киселев в свою очередь отметил, что согласен с этим предложением. "Я с вами согласен… Мы сформулируем позицию ассоциации по этому поводу и ее озвучим", - сказал он. Время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено периодом с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу.
https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html
https://ria.ru/20241107/vino-1982420912.html
россия
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, вологодская область, борис титов, дмитрий киселев, абрау-дюрсо
Экономика, Россия, Вологодская область, Борис Титов, Дмитрий Киселев, Абрау-Дюрсо
В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина

Титов предложил отменить ограничения по времени продажи для российского вина

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПродажа вина в супермаркете
Продажа вина в супермаркете - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Продажа вина в супермаркете. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить, такое предложение на Российском винодельческом форуме озвучил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов.
Ранее в ходе дискуссии на пленарной сессии участники форума обсуждали планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники - в прежнем режиме 8.00 до 23.00.
Третий Российский винодельческий форум - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Патрушев ответил на вопрос о пошлинах на вино из недружественных стран
Вчера, 12:27
"Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную (категорию - ред.)", - сказал Титов, обращаясь к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселёву и другим участникам дискуссии.
Киселев в свою очередь отметил, что согласен с этим предложением. "Я с вами согласен… Мы сформулируем позицию ассоциации по этому поводу и ее озвучим", - сказал он.
Время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено периодом с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу.
Виноградники на винодельне в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Киселев заявил о большом экспортном потенциале российских вин
Вчера, 13:58
 
ЭкономикаРоссияВологодская областьБорис ТитовДмитрий КиселевАбрау-Дюрсо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала