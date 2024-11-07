https://ria.ru/20241107/vino-1982422951.html

В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина

В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина - РИА Новости, 07.11.2024

В России предложили снять ограничения по времени продажи российского вина

Ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить, такое предложение на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T14:09

2024-11-07T14:09

2024-11-07T14:09

экономика

россия

вологодская область

борис титов

дмитрий киселев

абрау-дюрсо

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Ограничения по времени продажи для российского вина, сделанного из отечественного винограда и крепостью не выше 15%, стоило бы отменить, такое предложение на Российском винодельческом форуме озвучил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития и основной владелец "Абрау-Дюрсо" Борис Титов. Ранее в ходе дискуссии на пленарной сессии участники форума обсуждали планы властей Вологодской области продавать алкоголь в магазинах в рабочие дни только с 12.00 до 14.00, а в выходные и праздники - в прежнем режиме 8.00 до 23.00. "Я вообще считаю, что мы могли бы решить этот вопрос в целом, коллегиально, что российское вино, сделанное из российского винограда, условно до 15% алкоголя вообще не должно ограничиваться никакими решениями государства, не попадать в алкогольную (категорию - ред.)", - сказал Титов, обращаясь к председателю правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрию Киселёву и другим участникам дискуссии. Киселев в свою очередь отметил, что согласен с этим предложением. "Я с вами согласен… Мы сформулируем позицию ассоциации по этому поводу и ее озвучим", - сказал он. Время продажи алкоголя в России, согласно федеральному законодательству, ограничено периодом с 8:00 до 23:00. При этом регионы могут устанавливать собственные запреты по покупке алкогольных напитков в розницу.

https://ria.ru/20241107/patrushev-1982398085.html

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экономика, россия, вологодская область, борис титов, дмитрий киселев, абрау-дюрсо