https://ria.ru/20241107/vino-1982402380.html

Россия увеличит производство винодельческой продукции

Россия увеличит производство винодельческой продукции - РИА Новости, 07.11.2024

Россия увеличит производство винодельческой продукции

Производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров, заявил в ходе Российского винодельческого форума РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T12:52

2024-11-07T12:52

2024-11-07T12:52

экономика

россия

дмитрий патрушев

дмитрий киселев

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Производство винодельческой продукции в России в этом году, как ожидается, вырастет до 70 миллионов декалитров, заявил в ходе Российского винодельческого форума вице-премьер Дмитрий Патрушев. В 2023 году производство винодельческой продукции достигло 60 миллионов декалитров. "В этом году у нас уже произведено 47 миллионов декалитров винодельческой продукции. Это больше, чем в прошлом году. Ну и ожидаем к концу года порядка 70 миллионов декалитров", - сказал Патрушев. Ранее председатель правления АВВР Дмитрий Киселев отметил, что в России возрождаются традиции, культура потребления вина. Патрушев добавил, что это дает возможность развиваться семейным фермерским винодельням, которые начали присутствовать не только на форумах, но еще и на наших полках в ритейле. "То есть, если говорить о потенциале, то, на мой взгляд, он достаточно значительный", - добавил вице-премьер. Он напомнил, что в этом году планируется закладка 6 тысяч гектаров новых виноградников, а всего с учетом обновления общий показатель достигнет 106-107 тысяч гектаров. "Для виноградарства этот год, наверное, можно охарактеризовать как достаточно тяжелый, как в целом и для всего сельского хозяйства. Он, ну, мягко подбирая слова, скажем так, был непредсказуемый. И заморозки, и потом недостаток влаги стали причиной того, что мы видели недостаток сбора, повреждения винограда в ряде хозяйств. Но, несмотря на все эти сложности, 800 тысяч тонн, я думаю, что мы соберем", - добавил вице-премьер. "За счет этих природных катаклизмов у нас качество винограда стало одним из лучших за последние годы", - отметил Патрушев. "Можем ожидать достаточно интересные вина, которые будут произведены из этого винограда - танинные, с ярким вкусом, ароматом", - добавил он. Вице-премьер подчеркнул, что в России растет спрос на отечественное вино, но в прошлом году серьезное давление на рынок и виноделов оказывал импорт. "Я считаю, что благодаря определенным действиям, в том числе на уровне правительства, в том числе и налогового, и таможенного регулирования, ситуацию удалось несколько, ну, скажем так, стабилизировать. В настоящее время мы отмечаем один из самых низких объемов импорта за последние 3-5 лет", - сказал он.

https://ria.ru/20240501/vino-1943250545.html

https://ria.ru/20241102/grabar-1981465838.html

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экономика, россия, дмитрий патрушев, дмитрий киселев