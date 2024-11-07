https://ria.ru/20241107/video-1982391984.html
"VK Видео" станет вторым российским видеосервисом для предустановки
"VK Видео" станет вторым российским видеосервисом для предустановки - РИА Новости, 07.11.2024
"VK Видео" станет вторым российским видеосервисом для предустановки
Вторым видеосервисом, который будет предустанавливаться на устройства, продаваемые на российском рынке, станет "VK Видео", сказал журналистам глава Минцифры РФ... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T12:04
2024-11-07T12:04
2024-11-07T12:04
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максут шадаев
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Вторым видеосервисом, который будет предустанавливаться на устройства, продаваемые на российском рынке, станет "VK Видео", сказал журналистам глава Минцифры РФ Максут Шадаев. В настоящее время правила предусматривают предустановку одного видеосервиса: с 1 января 2024 года обязательным для предустановки стал видеохостинг Rutube. "VK Видео", - ответил он на соответствующий вопрос. Ранее в ноябре Минцифры РФ предложило предустанавливать на устройства два российских видеосервиса вместо одного, соответствующий проект постановления правительства был размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
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общество, технологии, россия, максут шадаев, rutube
Общество, Технологии, Россия, Максут Шадаев, Rutube
"VK Видео" станет вторым российским видеосервисом для предустановки
Шадаев: "VK Видео" станет вторым российским видеосервисом для предустановки