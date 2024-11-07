https://ria.ru/20241107/vef-1982354453.html

Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября

Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября - РИА Новости, 07.11.2024

Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября

Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году будет проходить с 3 по 6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T09:19

2024-11-07T09:19

2024-11-07T09:23

владивосток

восточный экономический форум (вэф)

экономика

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году будет проходить с 3 по 6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс"."Объявлены даты проведения юбилейного Х Восточного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке", - сообщается в официальном Telegram-канале фонда.

https://ria.ru/20240903/vef-1969999149.html

владивосток

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

владивосток, восточный экономический форум (вэф), экономика, фонд "росконгресс"