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Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября - РИА Новости, 07.11.2024
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09:19 07.11.2024 (обновлено: 09:23 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/vef-1982354453.html
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября - РИА Новости, 07.11.2024
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября
Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году будет проходить с 3 по 6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:19
2024-11-07T09:23
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
экономика
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году будет проходить с 3 по 6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс"."Объявлены даты проведения юбилейного Х Восточного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке", - сообщается в официальном Telegram-канале фонда.
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владивосток, восточный экономический форум (вэф), экономика, фонд "росконгресс"
Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика, Фонд "Росконгресс"
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября

Юбилейный Х ВЭФ в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВосточный экономический форум
Восточный экономический форум - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Восточный экономический форум. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году будет проходить с 3 по 6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс".
"Объявлены даты проведения юбилейного Х Восточного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке", - сообщается в официальном Telegram-канале фонда.
На территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
Восточный экономический форум
3 сентября, 00:50
 
ВладивостокВосточный экономический форум (ВЭФ)ЭкономикаФонд "Росконгресс"
 
 
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