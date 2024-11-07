https://ria.ru/20241107/vef-1982354453.html
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября - РИА Новости, 07.11.2024
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября
Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году будет проходить с 3 по 6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс". РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T09:19
2024-11-07T09:19
2024-11-07T09:23
владивосток
восточный экономический форум (вэф)
экономика
фонд "росконгресс"
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Юбилейный Х Восточный экономический форум (ВЭФ) в 2025 году будет проходить с 3 по 6 сентября, сообщает фонд "Росконгресс"."Объявлены даты проведения юбилейного Х Восточного экономического форума. Он пройдет с 3 по 6 сентября 2025 года во Владивостоке", - сообщается в официальном Telegram-канале фонда.
https://ria.ru/20240903/vef-1969999149.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владивосток, восточный экономический форум (вэф), экономика, фонд "росконгресс"
Владивосток, Восточный экономический форум (ВЭФ), Экономика, Фонд "Росконгресс"
Восточный экономический форум в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября
Юбилейный Х ВЭФ в 2025 году пройдет с 3 по 6 сентября во Владивостоке