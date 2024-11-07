"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому
Порошенко назвал пять красных линий Украины после победы Трампа в США
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, соблюдать 5 "красных линий". Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.
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"Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира", — написал он.
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Экс-президент заявил, что Украина не должна идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций в отношении России.
Порошенко также призвал не соглашаться на ограничение украинской армии и убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.
"Нам надо убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО", — говорится в одном из пунктов Порошенко.
Как отмечает издание "Страна.ua", Порошенко, фактически, призывает закончить войну по линии фронта с сохранением государственности оставшейся части Украины в нынешнем виде, а также с перспективой вступления в НАТО, не признавая законный статус освобожденных Россией территорий.
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Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.