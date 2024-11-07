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"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому - РИА Новости, 07.11.2024
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02:41 07.11.2024 (обновлено: 06:20 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/uslovie-1982334012.html
"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому
"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому - РИА Новости, 07.11.2024
"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, соблюдать 5 "красных линий"... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T02:41
2024-11-07T06:20
в мире
украина
россия
сша
петр порошенко
дональд трамп
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, соблюдать 5 "красных линий". Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале."Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира", — написал он.Экс-президент заявил, что Украина не должна идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций в отношении России.Порошенко также призвал не соглашаться на ограничение украинской армии и убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО."Нам надо убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО", — говорится в одном из пунктов Порошенко.Как отмечает издание "Страна.ua", Порошенко, фактически, призывает закончить войну по линии фронта с сохранением государственности оставшейся части Украины в нынешнем виде, а также с перспективой вступления в НАТО, не признавая законный статус освобожденных Россией территорий.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.
https://ria.ru/20241019/begstvo-1978846566.html
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в мире, украина, россия, сша, петр порошенко, дональд трамп, владимир зеленский, нато, страна.ua
В мире, Украина, Россия, США, Петр Порошенко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, НАТО, Страна.ua
"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому

Порошенко назвал пять красных линий Украины после победы Трампа в США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда
Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Бывший президент Украины Петр Порошенко в здании Киевского апелляционного суда. Архивное фото
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, соблюдать 5 "красных линий". Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.
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"Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира", — написал он.
Бывший президент Украины Петр Порошенко, обвиняемый в государственной измене в рамках дела о преступной схеме поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
Порошенко заявил о бегстве власти из Киева
19 октября, 00:52
Экс-президент заявил, что Украина не должна идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций в отношении России.
Порошенко также призвал не соглашаться на ограничение украинской армии и убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО.
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Порошенко тайно записывал переговоры с зарубежными лидерами, заявили в Раде
13 октября, 19:55
"Нам надо убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО", — говорится в одном из пунктов Порошенко.
Как отмечает издание "Страна.ua", Порошенко, фактически, призывает закончить войну по линии фронта с сохранением государственности оставшейся части Украины в нынешнем виде, а также с перспективой вступления в НАТО, не признавая законный статус освобожденных Россией территорий.
Нашивка на рукаве сотрудника Федеральной службы судебных приставов - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
В России арестовали имущество сына Порошенко
26 октября, 07:27
Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
Из базы розыска МВД пропали карточки Зеленского и Порошенко
9 мая, 16:26
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.
Харьков - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
В Киеве заговорили об отказе от территорий после победы Трампа
01:37
 
В миреУкраинаРоссияСШАПетр ПорошенкоДональд ТрампВладимир ЗеленскийНАТОСтрана.ua
 
 
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