https://ria.ru/20241107/uslovie-1982334012.html

"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому

"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому - РИА Новости, 07.11.2024

"Настаиваю": Порошенко выдвинул неожиданные условия Трампу и Зеленскому

Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, соблюдать 5 "красных линий"... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T02:41

2024-11-07T02:41

2024-11-07T06:20

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал Владимира Зеленского и Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, соблюдать 5 "красных линий". Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале."Настаиваю на красных линиях, которые есть не только у Украины, но и у всего свободного мира", — написал он.Экс-президент заявил, что Украина не должна идти на компромиссы по вопросам территорий и отмены санкций в отношении России.Порошенко также призвал не соглашаться на ограничение украинской армии и убедить Трампа в необходимости вступления Украины в НАТО."Нам надо убедить президента Трампа в том, что никакой другой альтернативы прекращения войны, о которой он говорит, не может произойти без членства Украины в НАТО", — говорится в одном из пунктов Порошенко.Как отмечает издание "Страна.ua", Порошенко, фактически, призывает закончить войну по линии фронта с сохранением государственности оставшейся части Украины в нынешнем виде, а также с перспективой вступления в НАТО, не признавая законный статус освобожденных Россией территорий.Выборы президента США прошли 5 ноября. Демократическую партию на них представляет вице-президент Камала Харрис, республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Дональд Трамп, несмотря на ожидания долгой и напряженной борьбы, уже около двух часов ночи по времени Вашингтона (10.00 мск) был объявлен победителем выборов президента США: по данным ряда ведущих новостных ресурсов, прогнозирующих результаты, он выиграл во всех ключевых штатах. После этого Трамп выступил перед сторонниками во Флориде и объявил о своей победе.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо действующего лидера страны Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.Президент России Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот зарубежными послами 5 ноября напомнил, что Россия не только готова к переговорам с Украиной, но и вела эти переговоры в самом начале конфликта, пока киевский режим по совету извне не отверг взаимоприемлемый договор.

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https://ria.ru/20241026/arest-1980214722.html

https://ria.ru/20240509/rozysk-1944972607.html

https://ria.ru/20241107/otkaz-1982331648.html

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