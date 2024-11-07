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"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России - РИА Новости, 07.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:50 07.11.2024 (обновлено: 06:00 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ukraintsy-1982337517.html
"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России
"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России - РИА Новости, 07.11.2024
"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России
Информация о России и российской армии, которую предоставляют жителям Украины местные СМИ и командование ВСУ, не соответствует действительности, заявил РИА... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T04:50
2024-11-07T06:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Информация о России и российской армии, которую предоставляют жителям Украины местные СМИ и командование ВСУ, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в своем обращении к военнослужащим ВСУ украинский военнопленный Владимир Николенко. "Сдавайтесь, ребята. Если вы на боевых. Или "тикайте", я не знаю. Что угодно. Еще что хочу сказать. Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают - это все чепуха. Тут (в России. — Прим. ред.) нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену. И я зашел на чужую территорию. За что я себя казню", — сказал агентству военнопленный. Николенко, стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, сдался в плен российским бойцам, оказавшись в окружении на территории Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны за 6 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.
https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html
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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России

Пленный боец ВСУ Николенко назвал чепухой то, что на Украине говорят о России

© AP Photo / Bram JanssenПрохожие на улице в Киеве, Украина
Прохожие на улице в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Прохожие на улице в Киеве, Украина . Архивное фото
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КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Информация о России и российской армии, которую предоставляют жителям Украины местные СМИ и командование ВСУ, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в своем обращении к военнослужащим ВСУ украинский военнопленный Владимир Николенко.
"Сдавайтесь, ребята. Если вы на боевых. Или "тикайте", я не знаю. Что угодно. Еще что хочу сказать. Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают - это все чепуха. Тут (в России. — Прим. ред.) нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену. И я зашел на чужую территорию. За что я себя казню", — сказал агентству военнопленный.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
Украинцам придется восстать
4 ноября, 08:00
Николенко, стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, сдался в плен российским бойцам, оказавшись в окружении на территории Курской области.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны за 6 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.
Дэниэл Мартиндейл во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Украинцы страдают от постоянного предательства, заявил Мартиндейл
2 ноября, 13:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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