https://ria.ru/20241107/ukraintsy-1982337517.html

"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России

"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России - РИА Новости, 07.11.2024

"Я не ожидал такого". Пленный рассказал, как украинцам врут о России

Информация о России и российской армии, которую предоставляют жителям Украины местные СМИ и командование ВСУ, не соответствует действительности, заявил РИА... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T04:50

2024-11-07T04:50

2024-11-07T06:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

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КУРСК, 7 ноя - РИА Новости. Информация о России и российской армии, которую предоставляют жителям Украины местные СМИ и командование ВСУ, не соответствует действительности, заявил РИА Новости в своем обращении к военнослужащим ВСУ украинский военнопленный Владимир Николенко. "Сдавайтесь, ребята. Если вы на боевых. Или "тикайте", я не знаю. Что угодно. Еще что хочу сказать. Обращаю большое внимание. То, что вам рассказывают - это все чепуха. Тут (в России. — Прим. ред.) нормальные люди, адекватные. Если честно, я не ожидал такого отношения ко мне. Несмотря на то, что я в плену. И я зашел на чужую территорию. За что я себя казню", — сказал агентству военнопленный. Николенко, стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, сдался в плен российским бойцам, оказавшись в окружении на территории Курской области. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны за 6 ноября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 30 тысяч солдат, 184 танка и тысячи единиц другой техники.

https://ria.ru/20241104/ukraina-1981712565.html

https://ria.ru/20241102/svo-1981527506.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины