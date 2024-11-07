https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html

Путин оценил заявление Трампа об Украине

Путин оценил заявление Трампа об Украине - РИА Новости, 07.11.2024

Путин оценил заявление Трампа об Украине

Слова избранного президента США Дональда Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:50

2024-11-07T21:50

2024-11-07T22:36

владимир путин

дональд трамп

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

украина

в мире

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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Слова избранного президента США Дональда Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"."То, что было сказано (Трампом. — Прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум", — сказал российский лидер.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания добьется урегулирования украинского кризиса за 24 часа.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin--1982530305.html

https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html

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владимир путин, дональд трамп, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , украина, в мире