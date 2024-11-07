Путин оценил заявление Трампа об Украине
Путин назвал заявления Трампа по Украине заслуживающими внимания
© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Слова избранного президента США Дональда Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
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"То, что было сказано (Трампом. — Прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум", — сказал российский лидер.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания добьется урегулирования украинского кризиса за 24 часа.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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