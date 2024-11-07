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Путин оценил заявление Трампа об Украине - РИА Новости, 07.11.2024
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21:50 07.11.2024 (обновлено: 22:36 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html
Путин оценил заявление Трампа об Украине
Путин оценил заявление Трампа об Украине - РИА Новости, 07.11.2024
Путин оценил заявление Трампа об Украине
Слова избранного президента США Дональда Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:50
2024-11-07T22:36
владимир путин
дональд трамп
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
украина
в мире
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Слова избранного президента США Дональда Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".&quot;То, что было сказано (Трампом. — Прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум&quot;, — сказал российский лидер.Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания добьется урегулирования украинского кризиса за 24 часа.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin--1982530305.html
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владимир путин, дональд трамп, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , украина, в мире
Владимир Путин, Дональд Трамп, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Украина, В мире
Путин оценил заявление Трампа об Украине

Путин назвал заявления Трампа по Украине заслуживающими внимания

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. Слова избранного президента США Дональда Трампа об украинском кризисе заслуживают внимания, заявил Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
«

"То, что было сказано (Трампом. — Прим. ред.) о стремлении восстановления отношений с Россией, способствовать разрешению украинского кризиса, мне кажется, это заслуживает внимания как минимум", — сказал российский лидер.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США
Вчера, 21:50
Международный дискуссионный клуб "Валдай" — объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Президентские выборы в США прошли 5 ноября. Их выиграл кандидат от республиканцев Дональд Трамп, который вернется в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Он неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания добьется урегулирования украинского кризиса за 24 часа.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Война США с Россией неизбежна
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинДональд ТрампЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуУкраинаВ мире
 
 
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